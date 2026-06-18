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ANALIZA UTAKMICE

Ivković bez dlake na jeziku nakon poraza: 'Ovo je bio ključni taktički propust, a i svaki prekid nam je pola gola'

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Mateja Papić
18.06.2026.
u 00:18

"Prvo poluvrijeme je bilo na visokom nivou, ali kada dođeš u situaciju da su ti prekidi stalno opasnost i pola gola, moraš se zapitati zašto je to tako."

Hrvatska nogometna reprezentacija otvorila je Svjetsko prvenstvo 2026. porazom 2:4 protiv Engleske u Dallasu, u utakmici punoj preokreta i šest pogodaka, a ključne taktičke detalje nakon susreta analizirao je Tomo Ivković u studiju HRT-a.

Engleska je povela u 12. minuti iz kaznenog udarca Harryja Kanea, nakon VAR intervencije i ponavljanja jedanaesterca, unatoč ranijoj obrani Dominika Livakovića. Hrvatska se vratila u 36. minuti golom Martina Baturine nakon lijepe akcije i asistencije Petra Sučića, no Englezi su do odmora ponovno poveli preko Kanea (42’). U sudačkoj nadoknadi prvog dijela Petar Musa je pogodio za 2:2 nakon asistencije Ivana Perišića. U nastavku je Jude Bellingham u 47. minuti vratio Englesku u vodstvo, a Marcus Rashford u 86. minuti potvrdio pobjedu za konačnih 4:2.

U analizi utakmice Tomo Ivković istaknuo je da je Hrvatska dobro ušla u susret, ali i da su rani detalji i taktičke neusklađenosti omogućili Englezima kontrolu u određenim fazama igre. “Ušli smo jako dobro u utakmicu, ali dogodile su se neke netipične greške za pojedine igrače na početku. Taj nezgodan kazneni udarac, gdje je Luka nespretno reagirao, može se svakome dogoditi. Mislim da smo krenuli s Lukom previsoko, a Pašalićem prenisko. Luka je vodio računa isključivo o Bellinghamu i tu smo izgubili balans – ostao je prostor u sredini da Englezi igraju", rekao je Ivković.

Dodao je kako je Hrvatska s vremenom pronašla bolju organizaciju i stabilnost u sredini terena. “Postupno smo dolazili sebi kad je Pašalić prestao pratiti Bellinghama i ušao u igru. Tada smo počeli imati kontrolu nad utakmicom i izgledali jako dobro. Prvo poluvrijeme je bilo na visokom nivou, ali kada dođeš u situaciju da su ti prekidi stalno opasnost i pola gola, moraš se zapitati zašto je to tako", zaključio je Ivković.

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SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
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Ključne riječi
Tomislav Ivković hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 3

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TE
tek
00:37 18.06.2026.

Ivković jedva dočekao priliku da popljuje, nismo mi bili loši a s druge strane je bila jedna jaka Engleska, a ovi jugosloveni poput Ivkovića sad likuju

BR
brajacsaklistre
00:30 18.06.2026.

daj toma,pašalić se na svakoj tekmi nemre sastat s loptom više od tri četri puta.nisu masnom dobri beljo,stojković,pa ni livaja,petko,oršić koji znaju zabit,nego vuče vlašića,mora,budimira,a ni mišić mu ne valja unatoč životnoj formi.vreme je da ode skup sa ''stručnim'' stožerom,kakav je stručnjak ćorluka i olić?

BP
Besposlen pop
00:26 18.06.2026.

Englezi na klupi imaju osvajača i LP-a, a mi našeg provincijalca bez klupskih uspjeha. Kad se još sjetimo tko su mu pomoćnici,…

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