Ivković bez dlake na jeziku nakon poraza: 'Ovo je bio ključni taktički propust, a i svaki prekid nam je pola gola'

Hrvatska nogometna reprezentacija otvorila je Svjetsko prvenstvo 2026. porazom 2:4 protiv Engleske u Dallasu, u utakmici punoj preokreta i šest pogodaka, a ključne taktičke detalje nakon susreta analizirao je Tomo Ivković u studiju HRT-a.

Engleska je povela u 12. minuti iz kaznenog udarca Harryja Kanea, nakon VAR intervencije i ponavljanja jedanaesterca, unatoč ranijoj obrani Dominika Livakovića. Hrvatska se vratila u 36. minuti golom Martina Baturine nakon lijepe akcije i asistencije Petra Sučića, no Englezi su do odmora ponovno poveli preko Kanea (42’). U sudačkoj nadoknadi prvog dijela Petar Musa je pogodio za 2:2 nakon asistencije Ivana Perišića. U nastavku je Jude Bellingham u 47. minuti vratio Englesku u vodstvo, a Marcus Rashford u 86. minuti potvrdio pobjedu za konačnih 4:2.

U analizi utakmice Tomo Ivković istaknuo je da je Hrvatska dobro ušla u susret, ali i da su rani detalji i taktičke neusklađenosti omogućili Englezima kontrolu u određenim fazama igre. “Ušli smo jako dobro u utakmicu, ali dogodile su se neke netipične greške za pojedine igrače na početku. Taj nezgodan kazneni udarac, gdje je Luka nespretno reagirao, može se svakome dogoditi. Mislim da smo krenuli s Lukom previsoko, a Pašalićem prenisko. Luka je vodio računa isključivo o Bellinghamu i tu smo izgubili balans – ostao je prostor u sredini da Englezi igraju", rekao je Ivković.

Dodao je kako je Hrvatska s vremenom pronašla bolju organizaciju i stabilnost u sredini terena. “Postupno smo dolazili sebi kad je Pašalić prestao pratiti Bellinghama i ušao u igru. Tada smo počeli imati kontrolu nad utakmicom i izgledali jako dobro. Prvo poluvrijeme je bilo na visokom nivou, ali kada dođeš u situaciju da su ti prekidi stalno opasnost i pola gola, moraš se zapitati zašto je to tako", zaključio je Ivković.