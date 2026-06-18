Sučić poslao jasnu poruku koja će naljutiti otočke medije: 'Ne bih ja to rekao'

Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Engleske 4:2 u prvom kolu skupine L Svjetskog prvenstva u Arlingtonu, u utakmici u kojoj je nakon borbenog prvog poluvremena presudila slabija defenzivna reakcija u nastavku.

Engleska je povela u 12. minuti preko Harryja Kanea iz kaznenog udarca, a Hrvatska se vraćala golovima Martina Baturine i Petra Muse. Međutim, početkom drugog dijela Englezi su ponovno preuzeli kontrolu i stigli do pobjede pogocima Judea Bellinghama i Marcusa Rashforda.

Jedan od ključnih trenutaka utakmice bio je i kazneni udarac u korist Engleske, koji je Harry Kane realizirao iz drugog pokušaja nakon što je Dominik Livaković prvotno obranio udarac, ali je jedanaesterac ponovljen zbog ranijeg izlaska vratara s gol-linije. Posebno važan segment hrvatske igre bila je akcija za izjednačenje 1:1, u kojoj je sudjelovao i Petar Sučić. Upravo on je nakon lijepe dijagonale Martina Baturine zadržao loptu u kaznenom prostoru i omogućio povratnu loptu za pogodak za 1:1.

Bez obzira na poraz s dvama golovima razlike, nakon utakmice Sučić je istaknuo kako ne smatra da je Engleska bila značajno bolja momčad: “Ne bih rekao da su oni bolji. Odigrali smo dobro prvo poluvrijeme, na kraju smo primili dva gola iz prekida. Igrali smo dobar nogomet, ali moramo bolje braniti prekide.”

Dodao je i kako je ključan bio trenutak trećeg pogotka Engleske: “Dva puta smo se vratili, ali nam je bilo teško nakon trećeg gola koji je prelomio utakmicu. Moramo ostati pozitivni, glavu gore.” Na kraju je naglasio važnost ostanka u fokusu uoči nastavka natjecanja: “Neće biti lake ni ostale dvije utakmice", zaključio je.

Slične je poruke nakon utakmice poslao i Joško Gvardiol, koji je priznao da je obrana zakazala u ključnim trenucima. “Sigurno nije dobro. Dvaput smo se vraćali u utakmicu, znamo kvalitetu Engleske, znamo kakva su reprezentacija, no jednostavno nije bilo dovoljno. Pogotovo taj treći gol koji smo primili, mislim da je tu bio manjak koncentracije, a sve se jako brzo izdogađalo. Ostale su još dvije utakmice, ništa nije gotovo, treba dignuti glave”, rekao je Gvardiol. Podsjetimo, Hrvatsku sada čekaju dvoboji protiv Paname i Gane, u kojima će tražiti bodove za nastavak borbe za prolazak skupine.