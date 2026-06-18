Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 20
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Vatreni se odlično držali, ali turnir otvaraju porazom protiv Engleske
Je li Hrvatska teško oštećena protiv Engleske?
Dalić: 'Ovo je bilo loše, slabo smo reagirali'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BOLAN PORAZ

Sučić poslao jasnu poruku koja će naljutiti otočke medije: 'Ne bih ja to rekao'

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Mateja Papić
18.06.2026.
u 01:45

Hrvatsku sada čekaju dvoboji protiv Paname i Gane, u kojima će tražiti bodove za nastavak borbe za prolazak skupine.

Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Engleske 4:2 u prvom kolu skupine L Svjetskog prvenstva u Arlingtonu, u utakmici u kojoj je nakon borbenog prvog poluvremena presudila slabija defenzivna reakcija u nastavku.

Engleska je povela u 12. minuti preko Harryja Kanea iz kaznenog udarca, a Hrvatska se vraćala golovima Martina Baturine i Petra Muse. Međutim, početkom drugog dijela Englezi su ponovno preuzeli kontrolu i stigli do pobjede pogocima Judea Bellinghama i Marcusa Rashforda.

Jedan od ključnih trenutaka utakmice bio je i kazneni udarac u korist Engleske, koji je Harry Kane realizirao iz drugog pokušaja nakon što je Dominik Livaković prvotno obranio udarac, ali je jedanaesterac ponovljen zbog ranijeg izlaska vratara s gol-linije. Posebno važan segment hrvatske igre bila je akcija za izjednačenje 1:1, u kojoj je sudjelovao i Petar Sučić. Upravo on je nakon lijepe dijagonale Martina Baturine zadržao loptu u kaznenom prostoru i omogućio povratnu loptu za pogodak za 1:1.

ANKETA Je li sudac zakinuo Hrvatsku? Livaković skinuo penal pa postao žrtva VAR-a

Odgovori
Vidi rezultate

Bez obzira na poraz s dvama golovima razlike, nakon utakmice Sučić je istaknuo kako ne smatra da je Engleska bila značajno bolja momčad: “Ne bih rekao da su oni bolji. Odigrali smo dobro prvo poluvrijeme, na kraju smo primili dva gola iz prekida. Igrali smo dobar nogomet, ali moramo bolje braniti prekide.”

Dodao je i kako je ključan bio trenutak trećeg pogotka Engleske: “Dva puta smo se vratili, ali nam je bilo teško nakon trećeg gola koji je prelomio utakmicu. Moramo ostati pozitivni, glavu gore.” Na kraju je naglasio važnost ostanka u fokusu uoči nastavka natjecanja: “Neće biti lake ni ostale dvije utakmice", zaključio je.

Slične je poruke nakon utakmice poslao i Joško Gvardiol, koji je priznao da je obrana zakazala u ključnim trenucima. “Sigurno nije dobro. Dvaput smo se vraćali u utakmicu, znamo kvalitetu Engleske, znamo kakva su reprezentacija, no jednostavno nije bilo dovoljno. Pogotovo taj treći gol koji smo primili, mislim da je tu bio manjak koncentracije, a sve se jako brzo izdogađalo. Ostale su još dvije utakmice, ništa nije gotovo, treba dignuti glave”, rekao je Gvardiol. Podsjetimo, Hrvatsku sada čekaju dvoboji protiv Paname i Gane, u kojima će tražiti bodove za nastavak borbe za prolazak skupine.

VELIKA FOTOGALERIJA Nervoza, nada i na kraju tuga: Pogledajte lica hrvatskih navijača koji su proživjeli dramu u Dallasu
SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
1/73
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Petar Sučić

Komentara 1

Pogledaj Sve
KA
KakoSAD
01:59 18.06.2026.

Glavu gore, popraviti sto se moze i mora, i idemo po dvije pobjede za drugo mjesto u skupini i u goste kod Congo 7/2 U Torontu

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!