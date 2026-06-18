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NEOBIČAN DETALJ

Engleski izbornik i vratar se posvađali usred utakmice s Hrvatskom, njihovi mediji otkrivaju zašto!

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
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Autor
Damir Mrvec
18.06.2026.
u 08:30

Pickford je, navodno, izgubio ravnotežu te odigrao dodavanje u suprotnom smjeru od onoga koji je od njega zahtijevao Tuchel, što je izazvalo burnu reakciju na klupi Engleske.

Engleski mediji s velikim su zadovoljstvom dočekali pobjedu svoje reprezentacije protiv Hrvatske (4:2) na otvaranju Svjetskog prvenstva, ističući prije svega napadačku moć momčadi Thomasa Tuchela, ali i upozoravajući na određene slabosti u obrambenoj igri.The Sun je u prvi plan stavio Harryja Kanea i Judea Bellinghama kao glavne junake susreta. Posebno su pohvaljeni Kaneovi pogoci te Bellinghamov utjecaj na igru u drugom poluvremenu, kada je Engleska prelomila utakmicu. Ipak, tabloid je primijetio da obrana nije djelovala posve sigurno te da je Hrvatskoj dopustila previše prostora i prilika, osobito u prvom dijelu susreta.Sličan ton prevladavao je i u pisanju Daily Mirrora, koji je pobjedu ocijenio idealnim početkom turnira za Englesku i važnim korakom prema visokim ambicijama na svjetskoj smotri. Istodobno su istaknuli kako će momčad morati pokazati veću čvrstinu u obrani protiv kvalitetnijih protivnika bude li željela ostati među glavnim kandidatima za naslov.

Na BBC-ju su naglasili karakter engleske reprezentacije i sposobnost da odgovori nakon što se Hrvatska dvaput vraćala u utakmicu. Analitičari britanskog javnog servisa posebno su izdvojili Bellinghamovu zrelost i kreativnost, ocijenivši ga jednim od ključnih igrača susreta. Međutim, ni oni nisu zanemarili činjenicu da su Englezi primili dva pogotka te da obrambena linija još uvijek pokazuje određene znakove nesigurnosti.

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FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
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Geoff Shreeves, reporter uz aut-liniju koji za Fox prati Svjetsko prvenstvo, već je u 17. minuti prvog poluvremena otkrio razlog prepirke između Jordana Pickforda i Thomasa Tuchela. Prema njegovim informacijama, engleski vratar nije ispoštovao izbornikove upute prilikom iznošenja lopte iz obrane. Pickford je, navodno, izgubio ravnotežu te odigrao dodavanje u suprotnom smjeru od onoga koji je od njega zahtijevao Tuchel, što je izazvalo burnu reakciju na klupi Engleske.

Opći dojam engleskih medija jest da je reprezentacija ostvarila izvrstan ulazak u prvenstvo i potvrdila kvalitetu u napadačkom dijelu igre, dok je Hrvatska zaslužila pohvale za borbenost i dva povratka u utakmicu. Unatoč uvjerljivoj pobjedi, većina komentatora smatra da će Engleska morati dodatno unaprijediti obranu želi li otići do samog kraja turnira.

Slavlje nakon gola za 1:1
Ključne riječi
SP 2026. Engleska reprezentacija Hrvatska reprezentacija

Komentara 1

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Avatar KlimaveLaži
KlimaveLaži
09:16 18.06.2026.

Svaka cast engleskim reprezentativcima ali od kad su postali crnoputi😋🤔.. mislio sam da su Englezi isključivo ko ovaj sa slike..ili kane

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