Tko će večeras povesti Rijeku u povijesnoj utakmici? On je četiri godine mlađi od HNL-ikone

Rijeka je pred ostvarenjem povijesnog pothvata, plasmana među 16 najboljih momčadi Konferencijske lige, a to joj još nikada nije uspjelo. Na žalost, u napetom iščekivanju i pripremanju utakmice protiv Omonije, razina stresa za trenera Victora Sancheza bila je previsoka i španjolski stručnjak završio je u riječkoj bolnici na pretragama. Ne samo da neće voditi uzvrat protiv Ciprana, nego je u pitanje doveden i njegov ostanak na klupi Rijeke; hoće li se Sanchez moći dalje nositi s pritiscima i stresnim situacijama koje nosi posao u tako ambicioznom klubu kao što je Rijeka.

Tako će Rijekinu momčad u ovoj velikoj utakmici voditi Sanchezov pomoćnik, tek 32-godišnji Španjolac Ramiro Munoz, koji je četiri godine mlađi od svog igrača Duje Čopa.

– Prije svega, želio bih našem treneru Victoru poželjeti brz oporavak. U stalnom smo kontaktu s njim i siguran sam da će nas gurati sa strane kako bismo zajedno došli do pobjede. Što očekujemo? Očito je da nas čeka velika europska noć, važna utakmica za sve nas, a posebno za Rijeku kao klub, prilika da pokažemo kako smo spremni za europsko proljeće. Siguran sam da ćemo uz pravi angažman svih uključenih uspjeti proći dalje – rekao je Munoz.

Utakmicu je pripremao Sanchez, sve do odlaska u bolnicu. Što možemo očekivati od Rijeke?

– Da, to dovoljno govori o njemu, koliko kvalitetno i detaljno priprema utakmice. Mi sada samo trebamo nastaviti po planu, a ono što očekujemo jest gladna momčad koja će pokušati nametnuti intenzivan nogomet. Bit će to europska večer u kojoj su svi igrači spremni pokazati svoje najbolje lice. Utakmica je pripremljena, idemo u borbu.

Kakav je vaš dojam o Omoniji?

– Riječ je o vrhunskoj momčadi s kvalitetnim pojedincima, zato i jest u samom vrhu ciparskog prvenstva. Već smo prošlog četvrtka osjetili koliko su opasni. Imaju vješte igrače, posebno u napadačkoj liniji, ali su vrlo čvrsti i u obrani. Zato je utakmica i bila tako neizvjesna do samog kraja. No kao što ste vidjeli, mi smo momčad koja se jako dobro priprema za svakog protivnika. Sada ih nakon prve utakmice poznajemo još bolje. Spremni smo za vrlo kompetitivan taktički plan i igrači će pokazati svoju najbolju verziju.

Velika je prednost Rijeke što će u stadion biti pun?

– To su utakmice koje svi iščekujemo. Za igrače nema boljeg scenarija nego pokušati izboriti prolaz u Europi pred svojim navijačima, na punom stadionu i uz tu nevjerojatnu podršku s tribina.

Očekujete li drukčiju utakmicu od one na Cipru, s obzirom na to da Omonija mora loviti zaostatak?

– Analizirali smo protivnika i oni imaju jasne mehanizme igre. Ne očekujemo drastično drukčiju Omoniju u smislu napada ili obrane. Ono što svakako očekujemo jest vrlo agresivna momčad koja će pokušati postići rani pogodak kako bi anulirala zaostatak. S druge strane, iako kažete da nama možda ne treba pogodak, čvrsto vjerujem da nam treba. Mi smo ofenzivno orijentirana momčad koja uvijek želi pružiti dobru igru navijačima, ali i potvrditi pobjedu sa što više pogodaka. Igrači će još jednom pokazati da se znamo braniti, ali i da znamo napasti i ići na gol više.

Kako vidite momčad u smislu energije i fizičke pripremljenosti? Ovo je već 39. Rijekina utakmica ove sezone u svim natjecanjima.

– U jako smo dobrom trenutku. Naravno, kada igrate svaka 3 – 4 dana, manje je vremena za oporavak i pripremu, ali imamo samo riječi hvale za naše igrače i kondicijske trenere. Uvijek daju maksimum u brzom oporavku kako bi ušli u utakmicu s pravom energijom. A danas, uz ovaj scenarij koji spominjete, pun stadion, europsku noć i veliku priliku za dokazivanje, igrači dobivaju taj dodatni impuls. Siguran sam da će biti na vrhunskoj razini.

Hoće li vam situacija sa Sanchezom biti dodatni motiv?

– Da, kao što sam rekao, Victor je također pripremao ovu utakmicu. On je s nama, u stalnom smo kontaktu. Želimo da momčad bude fokusirana na utakmicu i da se drži plana. Dat će taj dodatni atom snage za navijače i za važnost ove europske večeri, a on će sigurno sretan slaviti kod kuće – istaknuo je Munoz.