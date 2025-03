Gattuso progovorio o Rakitićevom odlasku iz Hajduka: 'Pričao sam s njim!'

Dinamo i Hajduk ove nedjelje igraju utakmicu koja bi mogla prelomiti sezonu. U nedjelju će se, od 15.00 sati, na Maksimiru susresti u trećem međusobnom ogledu ove sezone. Hajduk ima šest bodova prednosti pred aktualnim prvacima koje je u prošlom kolu Rijeka demolirala (4:0). Ukoliko pobjede mogu ih ostaviti u prašini i nastaviti borbu s Rijekom. Ukoliko izgube, vratit će Dinamo u život i bitno unazaditi svoje planove za osvajanje titule nakon čak dva desetljeća. Uoči utakmice konferenciju je održao trener bijelih, Gennaro Gattuso.

"Zadnja dva dana Uremović je imao manjih problema, kao i Rakitić i Kalik. Vidjet ćemo tko će biti na dispoziciji", rekao je uvodno pa komentirao koliki pritisak osjećaju. "Svaki trener ima pritisak. Kada treniraš Hajduka ili Dinama onda je si stalno pod pritiskom", smatra Talijan. Zatim se osvrnuo na zdravlje igrača: "Melnjak je imao problema i prije Rijeke, na utakmici s Osijekom, ali on je u redu i trenira u punom intenzitetu. Prpić jest napravio dvije velike greške, ali to nije samo problem njega nego čitave momčadi. On je mlad i moramo bolje reagirati kad se greška već dogodi.

"Lučić je jedan od najboljih vratara u ligi. Kod trećeg gola protiv Rijeke nije samo on pogriješio, trojica igrača su se loše postavila. Imamo povjerenje u njega", rekao je Gattuso. Komentirao je informaciju o mogućem Rakitićevom odlasku iz Hajduka. "Informacije koje izlaze u medije je teško kontrolirati. Pričam s njim svaki dan, veliki je profesionalac i koncentriran na Hajduk. Daje apsolutno sve za dres Hajduka. Je li istina da odlazi, to stvarno ne znam. Sve vam govori da iako ima male zdravstvene probleme želi mjesto u derbiju", kazao je.

"Prema Fabiju imam veliki respekt i poštovanje. Čuli smo se kada je potpisao za Dinamo, ne i nakon toga. On je primjer pravog kapetana. Odigrali smo 70 utakmica zajedno u dresu reprezentacije, ponosan sam na to vrijeme", kazao je o Fabiju Cannavaru koji će mu biti druge strane. "Najvažnije je da odigramo veliku utakmicu bez straha. Dinamo je skup jako vrijednih igrača. U negativnom su nizu, a mi trebamo pokazati da je ovo protiv Rijeke bila nesretna epizoda", dodao je trener.

Premda je najvažnije da ne izgube, pošto su i uz remi u boljoj poziciji od Dinama, naglašava: "Da, to bi bilo jako važno. Ali, ako tako razmišljamo onda nas to vodi u obranu, a to bi voljeli izbjeći." Upitan o povratku Brune Petkovića rekao je: "Dinamo ima tri jako kvalitetna napadača. Petković je iskusan igrač, ali već neko vrijeme ne igra. U fazi je povratka, trebat će mu vremena da se vrati u ritam. Mi i oni ulazimo u utakmicu nakon poraza. Moramo biti koncentrirati, ne smijemo napraviti iste greške kao u zadnjoj utakmici. Ako to ponovimo teško možemo očekivati da ćemo izvući pozitivan rezultat."

"Šteta što naši navijači ne mogu doći u većem broju, da ih bude 3-4 tisuće kao što je to bilo ranije. Znam da klub radi intenzivno na tome da omogući navijačima što više ulaznica. Bit će tužno vidjeti pola tribine prazno", dovršio je slavni Talijan.