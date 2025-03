Gattuso nakon derbija: 'Smeta mi negativa oko Hajduka, pričat ćemo nakon sezone'

U najvećem hrvatskom derbiju, dvoboju 24. kola HNL-a, na maksimirskom stadionu nije bilo pobjednika, nogometaši Dinama i Hajduka su odigrali 2-2 (1-1). Dva puta je Dinamo vodio, ali su Splićani uzeli bod kod velikog rivala čime su ponovno stigli na bod minusa od vodeće Rijeke. Dinamo zaostaje za Rijekom sedam bodova, a za Splićanima šest bodova.

Dinamo je protiv Splićana poveo u petoj minuti pogotkom Martina Baturina, dok su gosti izjednačili u 31. minuti kada je vlastitu mrežu pogodio Bartol Franjić. Dinamo je opet poveo u 48. minuti, a strijelac je bio Ronael Pierre-Gabriel. U 62. minuti je Dinamo ostao s igračem manje nakon drugog žutog kartona Ristovskog, dok je pogodak za 2-2 postigao Filip Krovinović u 91. minuti. U samoj završnici crveni karton je dobio i igrač Dinama Niko Galešić.

"To je nogomet. Ako ti u jednoj ovakvoj utakmici protivnik iz dva udarca na gol zabije dva gola, ne možeš ni očekivati više. To nam se i protiv Rijeke dogodilo. Zadovoljan sam kako smo ušli u utakmicu, mogli smo zabiti gol u par navrata u prvom dijelu. Na kraju je rezultat ovakav kakav je, ali ovdje nikad nije lako igrati i mogu biti zadovoljan ovim. Smeta mi što je puno negative, ali ne mogu ništa napraviti po tom pitanju. Znao sam gdje dolazim i što me čeka, nakon sezone ću pričati o nekim stvarima, sad nije trenutak. Ima previše negative i pesimizma, ali da nam je netko ponudio da 12 kola prije kraja budemo u ovakvoj situaciji, vjerujemo da bismo svi to prihvatili. Gorica je jaka momčad, neće biti lako. Livaja je dobio treći žuti karton. Moramo se oporaviti čim prije, vidjet ćemo tko je najspremniji, ove utakmice su ostavile traga i potrošile neke igrače. Do kraja je 12 kola, borimo se za nešto bitno, vidjet ćemo gdje će stići", rekao je Gennaro Gattuso.

"Jedan pravi derbi nakon dugo vremena. Čestitam Dinamu i mojim momcima. Mislim da je rezultat realan. Šteta što nismo pobijedili. Sve je ostalo isto bodovno. Sve je i dalje u našim rukama. Iduću utakmicu igramo doma i idemo uzeti tri boda. Respektiramo sve ekipe, ali nemamo straha ako se dobro postavimo", rekao je Filip Krovinović za HRT.