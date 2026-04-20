Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 4
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BEZ SUZDRŽAVANJA

Zvijezda Hajduka otvoreno: Nikad nisam bio sretniji nego kad je Kanada zabila Hrvatskoj!

Vinkovci: Cibalia i Hajduk sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
20.04.2026.
u 22:13

Za kanadski TSN dao je intervju u kojem je rekao kako mu je san jednog dana zaigrati za Kanadu na svjetskom prvenstvu.

Nogometaš Hajduka i kanadske reprezentacije Niko Sigur vrlo vjerojatno će biti jedini putnik na svjetsko prvenstvo iz momčadi bijelih. Ove sezone igra solidno i nastupio je za Hajduk 31 put, zabio gol i dao dvije asistencije. Za kanadski TSN dao je intervju u kojem je rekao kako mu je san jednog dana zaigrati za Kanadu na svjetskom prvenstvu.

- Tri osobe su odigrale veliku ulogu u mom putu do Europe i do toga gdje sam sada. Svi su Hrvati iz Kanade. Odrastao sam gledajući reprezentaciju, ponosan sam na svoje korijene, ali ja sam kanadski Hrvat. Rođen sam ovdje, igrao sam nogomet ovdje cijeli život. Dužan sam Kanadi nositi njezin dres. Imamo osjećaj ponosa i zajedništva. Kanađani ne dobivaju respekt koji zaslužuju u nogometnom svijetu, želimo to promijeniti - rekao je Sigur.

- Taman sam došao u Hajduk par mjeseci ranije, dosta me se zezalo. Nikad nisam bio sretniji nego kada je Kanada zabila za 1:0, bilo je toliko emocija. Kanada nije uspjela zadržati rezultat, ali vidio sam da je to ozbiljna momčad i da želim biti dio nje - prisjetio se ogleda na Mundijalu u Kataru. 

Inače, Sigur je igrao devet utakmicu za Hrvatsku U-21 vrstu, a za A vrstu Kanade 17 susreta i pritom zabio dva gola. 

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Kanada Hajduk Niko Sigur

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!