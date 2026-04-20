Zvijezda Hajduka otvoreno: Nikad nisam bio sretniji nego kad je Kanada zabila Hrvatskoj!

Nogometaš Hajduka i kanadske reprezentacije Niko Sigur vrlo vjerojatno će biti jedini putnik na svjetsko prvenstvo iz momčadi bijelih. Ove sezone igra solidno i nastupio je za Hajduk 31 put, zabio gol i dao dvije asistencije. Za kanadski TSN dao je intervju u kojem je rekao kako mu je san jednog dana zaigrati za Kanadu na svjetskom prvenstvu.

- Tri osobe su odigrale veliku ulogu u mom putu do Europe i do toga gdje sam sada. Svi su Hrvati iz Kanade. Odrastao sam gledajući reprezentaciju, ponosan sam na svoje korijene, ali ja sam kanadski Hrvat. Rođen sam ovdje, igrao sam nogomet ovdje cijeli život. Dužan sam Kanadi nositi njezin dres. Imamo osjećaj ponosa i zajedništva. Kanađani ne dobivaju respekt koji zaslužuju u nogometnom svijetu, želimo to promijeniti - rekao je Sigur.

- Taman sam došao u Hajduk par mjeseci ranije, dosta me se zezalo. Nikad nisam bio sretniji nego kada je Kanada zabila za 1:0, bilo je toliko emocija. Kanada nije uspjela zadržati rezultat, ali vidio sam da je to ozbiljna momčad i da želim biti dio nje - prisjetio se ogleda na Mundijalu u Kataru.

Inače, Sigur je igrao devet utakmicu za Hrvatsku U-21 vrstu, a za A vrstu Kanade 17 susreta i pritom zabio dva gola.