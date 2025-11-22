Naši Portali
RUJEVICA, 14. KOLO

UŽIVO GOOOOL! Rijeka vodi od samog početka! Toni Fruk načeo nemoćni Hajduk (1:0)

Rijeka i Osijek sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a
Nel Pavletic/PIXSELL
22.11.2025. u 18:10
Rijeka i Hajduk sastaju se u Jadranskom derbiju u 14. kolu domaćeg nogometnog prvenstva.
Rijeka
Fruk 5'
1-0
Hajduk
14. KOLO HNL-A, 18:00, RIJEKA
15'

Nova prilika za Rijeku! Dantas je lijepo ubacio s desne strane, no ta lopta je bila malo previsoka za Adu-Adjeija koji je glavom iz zahtjevne situacije pucao malo preko gola.

14'

Prva akcija Hajduka na susretu. Almena je nakon jednog driblinga po desnoj strani prošao, no nakon toga pucao neprecizno, visoko preko gola Rijeke.

12'

Još jedan opasan napad Rijeke. Vignato je odlično proigrao Fruka na lijevoj strani, koji je prodao jedan 'tunel' Hodaku, no tim tunelom si je dao malo predug 'for' prema sredini i Splićani su uspjeli očistiti situaciju.

10'

Opasnu loptu je u peterac Hajduka poslao Amer Gojak, no Ivušić je dobro intervenirao i uhvatio tu loptu.

Gol
GOL! RIJEKA VODI 1:0 (Gol)

GOOOOOOOOL! Rijeka vodi 1:0! Devetak je neometan ubacio s lijeve strane, a Fruk je u petoj minuti susreta glavom s peterca bez većih problema pospremio loptu u mrežu Splićana. Fruku je ovo peti pogodak ove sezone u HNL-u, a sedmi ako gledamo sva natjecanja.

3'

Hajduk igra kontra vjetra u prvom poluvremenu, dok bi Riječanima trebao ići u korist. Vidjelo se to i po prvom ispucavanju Hajdukovog vratara Ivice Ivušića iz gol-auta.

1'

Rebić je nagazio na stopalo Oreča, ali desni bek Rijeke se ubrzo pridignuo i nastavlja s dvobojem.

Početak
POČETAK DVOBOJA (Početak)

Glavni sudac dvoboja Mateo Erceg dao je znak za početak utakmice u vjetrovitoj Rijeci, počeo je novi derbi između Rijeke i Hajduka!

HAJDUK

Ivušić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović - Krovinović, Pajaziti - Almena, Pukštas, Šego - Rebić

RIJEKA

Zlomislić - Majstorović, Radeljić, Husić - Oreč, Gojak, Dantas, Devetak - Fruk, Adu-Adjei, Vignato.

POZNATI SASTAVI

Stigli su sastavi. Marko Livaja ostao je na klupi kod gostiju.

Bilo je upitno hoće li se ovaj susret igrati zbog bure, no utakmica će se održati kako je planirano.

POREDAK

Hajduk je vodeća momčad lige, dok je prošlosezonski prvak Rijeka osma.

POČINJEMO

14. kolo HNL-a donosi nam Jadranski derbi na Rujevici, gdje se sastaju Rijeka i Hajduk (18:00).

JU
Južina
17:57 22.11.2025.

Ajmo Rijeko bolja si

JU
Južina
17:56 22.11.2025.

Znači večeras Rijeka protiv hajduka i sudaca

JU
Južina
18:09 22.11.2025.

5. Minuta jedan nula za Rijeku, cuvajte se crvenih i penala, naravno nepostojecih

Želite prijaviti greške?

