UŽIVO GOOOOL! Rijeka vodi od samog početka! Toni Fruk načeo nemoćni Hajduk (1:0)

Nova prilika za Rijeku! Dantas je lijepo ubacio s desne strane, no ta lopta je bila malo previsoka za Adu-Adjeija koji je glavom iz zahtjevne situacije pucao malo preko gola.
Prva akcija Hajduka na susretu. Almena je nakon jednog driblinga po desnoj strani prošao, no nakon toga pucao neprecizno, visoko preko gola Rijeke.
Još jedan opasan napad Rijeke. Vignato je odlično proigrao Fruka na lijevoj strani, koji je prodao jedan 'tunel' Hodaku, no tim tunelom si je dao malo predug 'for' prema sredini i Splićani su uspjeli očistiti situaciju.
Opasnu loptu je u peterac Hajduka poslao Amer Gojak, no Ivušić je dobro intervenirao i uhvatio tu loptu.
GOOOOOOOOL! Rijeka vodi 1:0! Devetak je neometan ubacio s lijeve strane, a Fruk je u petoj minuti susreta glavom s peterca bez većih problema pospremio loptu u mrežu Splićana. Fruku je ovo peti pogodak ove sezone u HNL-u, a sedmi ako gledamo sva natjecanja.
Hajduk igra kontra vjetra u prvom poluvremenu, dok bi Riječanima trebao ići u korist. Vidjelo se to i po prvom ispucavanju Hajdukovog vratara Ivice Ivušića iz gol-auta.
Rebić je nagazio na stopalo Oreča, ali desni bek Rijeke se ubrzo pridignuo i nastavlja s dvobojem.
Glavni sudac dvoboja Mateo Erceg dao je znak za početak utakmice u vjetrovitoj Rijeci, počeo je novi derbi između Rijeke i Hajduka!
Ivušić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović - Krovinović, Pajaziti - Almena, Pukštas, Šego - Rebić
Zlomislić - Majstorović, Radeljić, Husić - Oreč, Gojak, Dantas, Devetak - Fruk, Adu-Adjei, Vignato.
Stigli su sastavi. Marko Livaja ostao je na klupi kod gostiju.
Bilo je upitno hoće li se ovaj susret igrati zbog bure, no utakmica će se održati kako je planirano.
Hajduk je vodeća momčad lige, dok je prošlosezonski prvak Rijeka osma.
14. kolo HNL-a donosi nam Jadranski derbi na Rujevici, gdje se sastaju Rijeka i Hajduk (18:00).
Komentara 5
Znači večeras Rijeka protiv hajduka i sudaca
5. Minuta jedan nula za Rijeku, cuvajte se crvenih i penala, naravno nepostojecih
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija.
Ajmo Rijeko bolja si