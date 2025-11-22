VIDEO Pogledajte Frukov hat-trick! Najbolji igrač Rijeke izdominirao Hajduk u derbiju

U prvom poluvremenu trećeg susreta 14. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige Rijeka je na Stadionu Dean Šćulac, odnosno Rujevici, 'razbila' Hajduk s velikih 3:0.
Od prvog sučevog zvižduka branitelj dvostruke krune je krenuo silovito, a Hajduk je djelovao totalno pogubljeno. Igrači splitske momčadi su griješili u izgradnji napada iz zadnje linije i konstantno poklanjali lopte, koje su Riječani sjajno iskorištavali.Torcida i Armada u istom duhu: Pogledajte kako navijači odaju počast žrtvi Vukovara
Zvijezda prvog poluvremena je bio najbolji igrač Rijeke, hrvatski reprezentativac Toni Fruk koji je postigao sva tri pogotka i tako zasjeo na prvo mjesto ljestvice strijelaca HNL-a sa sedam pogodaka.
U petoj minuti susreta Mladen Devetak je neometan ubacio s lijeve strane, a Fruk je, također neometan, glavom s peterca bez većih problema pospremio loptu u mrežu Splićana.
VEZANI ČLANCI:
Potom je Fruk u 22. minuti oduzeo loptu nakon krivog dodavanja Mlačića pri Hajdukovoj izgradnji napada iz zadnje linije, ponio loptu nekoliko metara te s ruba kaznenog prostora pogodio sam kut Ivušićevog gola za potpuno zasluženo udvostručenje vodstva domaćina.
Hat-trick je stigao 10 minuta kasnije. Tiago Dantas je u 32. minuti susreta sjajnim centaršutom proigrao Fruka na lijevoj strani, on se namjestio i iz blizine poluvolejem zakucao loptu visoko u Hajdukovu mrežu za svoj treći gol u samo nešto više od pola sata igre. Sve golove Fruka u prvom poluvremenu pogledajte OVDJE.