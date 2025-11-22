VIDEO Pogledajte Frukov hat-trick! Najbolji igrač Rijeke izdominirao Hajduk u derbiju

U prvom poluvremenu trećeg susreta 14. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige Rijeka je na Stadionu Dean Šćulac, odnosno Rujevici, 'razbila' Hajduk s velikih 3:0.

Od prvog sučevog zvižduka branitelj dvostruke krune je krenuo silovito, a Hajduk je djelovao totalno pogubljeno. Igrači splitske momčadi su griješili u izgradnji napada iz zadnje linije i konstantno poklanjali lopte, koje su Riječani sjajno iskorištavali.

Torcida i Armada u istom duhu: Pogledajte kako navijači odaju počast žrtvi Vukovara Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zvijezda prvog poluvremena je bio najbolji igrač Rijeke, hrvatski reprezentativac Toni Fruk koji je postigao sva tri pogotka i tako zasjeo na prvo mjesto ljestvice strijelaca HNL-a sa sedam pogodaka.

U petoj minuti susreta Mladen Devetak je neometan ubacio s lijeve strane, a Fruk je, također neometan, glavom s peterca bez većih problema pospremio loptu u mrežu Splićana.

VEZANI ČLANCI:

Potom je Fruk u 22. minuti oduzeo loptu nakon krivog dodavanja Mlačića pri Hajdukovoj izgradnji napada iz zadnje linije, ponio loptu nekoliko metara te s ruba kaznenog prostora pogodio sam kut Ivušićevog gola za potpuno zasluženo udvostručenje vodstva domaćina.

Hat-trick je stigao 10 minuta kasnije. Tiago Dantas je u 32. minuti susreta sjajnim centaršutom proigrao Fruka na lijevoj strani, on se namjestio i iz blizine poluvolejem zakucao loptu visoko u Hajdukovu mrežu za svoj treći gol u samo nešto više od pola sata igre. Sve golove Fruka u prvom poluvremenu pogledajte OVDJE.