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POJAČANJE IZ ŠVICARSKE

Ana Maria Marković objasnila kako je završila u Hajduku: 'Za moju obitelj ovo je više od kluba'

Ana Maria Marković
Foto: Instagram
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
22.07.2026.
u 13:30
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"Ostvario mi se san. Hajduk je za moju obitelj i mene uvijek bio više od kluba. Pratiti Hajduk iz dijaspore bilo je dio svakodnevice, a sada nositi ovaj dres na Poljudu donosi poseban ponos i odgovornost. Jedva čekam istrčati pred naše navijače, dati maksimum na terenu i pomoći ekipi u ostvarivanju svih ciljeva ove sezone", izjavila je Ana Maria Marković

Nakon nastupa u švicarskoj Superligi, portugalskim klubovima te američkoj USL ligi, 26-godišnja hrvatska reprezentativna napadačica Ana Maria Marković stigla je na Poljud gdje je stavila potpis na ugovor s Bijelima.

Ana Maria je rođena u Švicarskoj, a nogometni put započela je u mlađim uzrastima FC Züricha, da bi punu afirmaciju doživjela u dresu Grasshoppera. Njezine sjajne predstave, brzina i osjećaj za pogodak u švicarskom prvenstvu ubrzo su joj otvorile vrata hrvatske ženske nogometne reprezentacije za koju je debitirala 2021. godine. Nakon epizoda u Portugalu i SAD-u, dolazak u Split za nju predstavlja poseban i emotivan trenutak. Naime, Anina obitelj po majčinoj strani vuče korijene upravo iz Splita, čime je njezin dolazak među Bijele ujedno i povratak kući.

"Ostvario mi se san. Hajduk je za moju obitelj i mene uvijek bio više od kluba. Pratiti Hajduk iz dijaspore bilo je dio svakodnevice, a sada nositi ovaj dres na Poljudu donosi poseban ponos i odgovornost. Jedva čekam istrčati pred naše navijače, dati maksimum na terenu i pomoći ekipi u ostvarivanju svih ciljeva ove sezone", izjavila je Ana Maria Marković na službenom predstavljanju.
Nakon nastupa u švicarskoj Superligi, portugalskim klubovima te američkoj USL ligi, 26-godišnja hrvatska reprezentativna napadačica Ana Maria Marković stigla je na Poljud gdje je stavila potpis na ugovor s Bijelima.

Ana Maria je rođena u Švicarskoj, a nogometni put započela je u mlađim uzrastima FC Züricha, da bi punu afirmaciju doživjela u dresu Grasshoppera. Njezine sjajne predstave, brzina i osjećaj za pogodak u švicarskom prvenstvu ubrzo su joj otvorile vrata hrvatske ženske nogometne reprezentacije za koju je debitirala 2021. godine. Nakon epizoda u Portugalu i SAD-u, dolazak u Split za nju predstavlja poseban i emotivan trenutak. Naime, Anina obitelj po majčinoj strani vuče korijene upravo iz Splita, čime je njezin dolazak među Bijele ujedno i povratak kući.

"Ostvario mi se san. Hajduk je za moju obitelj i mene uvijek bio više od kluba. Pratiti Hajduk iz dijaspore bilo je dio svakodnevice, a sada nositi ovaj dres na Poljudu donosi poseban ponos i odgovornost. Jedva čekam istrčati pred naše navijače, dati maksimum na terenu i pomoći ekipi u ostvarivanju svih ciljeva ove sezone."— izjavila je Ana Maria Marković na službenom predstavljanju.

Dolaskom Ane Marije Marković, ŽNK Hajduk dobiva provjereno ime, igračicu iznimne dinamike i napadačke svestranosti koja može ravnopravno pokriti poziciju klasične špice i krilnog napadača. Njezino iskustvo igranja na visokoj međunarodnoj razini bit će od neprocjenjive važnosti za ambicije kluba u domaćem prvenstvu, Kupu, ali i na europskoj sceni. Ana Maria je u klubu zadužila dres s brojem 23, a ekipi trenera Damira Matulovića priključila se odmah.
Ključne riječi
Hajduk Ana Maria Marković

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