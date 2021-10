Fury u svom stilu odgovorio Wilderu na Twitteru i ostavio milijune bez teksta

Na prvi komentar Deontaya Wildera o porazu u meču protiv Tysona Furyja čekalo se pet dana i on je išao neočekivano, u pomirljivom tonu. Čini se da je Britanac prepoznao tako nešto jer je odgovorio u identičnom tonu.

Wilderovu Instagram objavu podijelio je putem svoje objave na Twitteru, uz komentar koji dovoljno govori. I na taj način milijune ostavio bez teksta. U pozitivnom smislu!

- Najveća trilogija u povijesti - napisao je Fury.

🤝 The greatest trilogy of all time. https://t.co/iTWfgU6BfE