Fury najavio kraj karijere: Ovo je moja posljednja borba!

Tyson Fury, boksački prvak u teškoj kategoriji po verziji WBC, 23. travnja na Wembleyu će se boriti s Dillianom Whyteom, a kako je najavio, bit će mu to posljednja borba karijere. Njegova izjava šokirala je ljubitelje boksa jer je Fury trenutačno jedan od najpopularnijih boksača.

- Bit će mi to posljednja borba u karijeri, nakon nje ću se umiroviti, sa 150 milijuna dolara u banci, zdrav i mlad. Kupit ću u inozemstvu veliku jahtu. Umirovljujem se, to je to, još ova borba i gotovo - najavio je Fury.

Dillian me se boji

Mnogi su nakon tih riječi bili u nevjerici pa su ga pitali postoji li šansa da se predomisli.

- To će biti sto posto tako. Nemam se više kome dokazivati, napravio sam sve što sam htio - kazao je Fury.

Teška kategorija nakon odlaska braće Kličko bila je zapravo predodređena za Anthonyja Joshuu i Deontaya Wildera. Gradila se priča o dvojici razarača koji uništavaju sve pred sobom, a onda ih se na vrhuncu htjelo upariti i uzeti najveći novac u povijesti boksa. No, u cijelu se priču umiješao upravo Tyson Fury koji je triput stao u ring s Wilderom. Prvi put borba je završena bez pobjednika, a u preostale dvije Fury je lako pobijedio. Time je mnogima pomrsio račune, ali kad su uvidjeli kakvu popularnost Fury uživa, Wildera su željeli izbaciti iz priče i organizirati superborbu između Furyja i Joshue. No, kako je Joshua prvo izgubio od Ruiza, a sada i od aktualnog prvaka po WBA, IBF, WBO i IBO verzijama Oleksandra Usika, Fury je očito procijenio da više nema motivacije.

Osvrnuo se i na sljedećeg, kako i sam kaže posljednjeg suparnika u karijeri, u kojoj ima 31 pobjedu i jedan neodlučeni meč. Nije birao riječi za Whytea koji se uopće nije pojavio na njihovu prvom sučeljavanju.

- Nije se pojavio jer se boji. Time mi daje veliko samopouzdanje jer sam sad svjestan da izlazi s bijelom zastavom. Šteta, mogao je doći tu, fotografirati se za uspomenu, ali ako ne želi sudjelovati u spektaklu, to je njegov problem - kazao je Fury.

Branio bi Ukrajinu

Neizbježna tema ovih dana je i rat u Ukrajini. Fury se osvrnuo na činjenicu da su i boksači poput braće Kličko te Lomačenka na bojištu.

- Tako i treba, i ja bih to učinio da sam na njihovu mjestu. Da netko napadne Veliku Britaniju, bio bih prvi. Iako, treba se reći da bih bio najlakša meta sa svojih 206 cm. Bio bih dobar da se moj menadžer može sakriti iza mene i mojih širokih ramena - kazao je i dodao:

- Ako se Velika Britanija ili SAD uključe u rat, vjerujte da ću odmah otići tamo. Ne samo ja, već i moj otac i sva rodbina. Bit ćemo u prvim redovima i braniti Ukrajinu - zaključio je Fury.