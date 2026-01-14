Legendarni vatreni odrastao je u velikoj neimaštini, a sada je otkrio kako je potrošio prvu plaću

Najnoviji gost popularne emisije 'Druga strana medalje' koja se emitira na kanalu MAXSporta je Dejan Lovren. Legendarni hrvatski stoper sa 78 nastupa za reprezentaciju razgovarao je s voditeljicom Valentinom Miletić, a epizoda će se emitirati večeras od 20 sati.

Kao najavu gostovanja osvajača srebrne medalje sa Svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji, na društvenim mrežama objavljen je isječak iz intervjua. U njemu se može vidjeti Lovrena kako priča o neimaštini u kojoj je odrastao, a o kojoj je i Liverpoolova televizija snimila film "Dejan Lovren, moj život kao izbjeglica". Lovren je s obitelji kao trogodišnjak morao bježati iz kuće u Kraljevoj Sutjeci u Zenicu, a s 14 godina stigao je u Zagreb. Isječak počinje upravo s njegovim dolaskom u Zagreb i nogometnim počecima:

"Kada si osjetio da bi s nogometom mogao izvući sve vas iz te situacije?" - pitala je voditeljica.

- Pa negdje s 13-14 godina. Došao je bio taj poziv iz Dinama, ja sam rekao: "Čim se Dinamo zanima, nešto očito valja na meni. Idemo pokušati" - započeo je Lovren - I tako je krenula prva stipednija 200 eura, ja rek'o "Wow"... Tisuću i pol kuna je tada to bilo i već vidiš da možeš nešto i roditeljima dati. I onda, kako glasine kruže, čuješ da oni top talenti imaju 7000 kuna. Ja si mislim: "E, 7000 kuna bi me već izvuklo iz ove krize" - nastavio je.

- Evo, to je tako išlo. Jednostavno, ta glad, bio sam gladan i uspjeha i te... Da izbavim nas sve iz te neimaštine. Stvarno nije bilo lako, stvarno smo patili - rekao je Lovren, a voditeljicu je potom zanimalo sjeća li se na što je potrošio prvu plaću:

- Ne znam, ali znam da sam za svoj, ajmo reći, prvi veliki ugovor... Otišli smo u Ford i otišli smo kupiti auto. Išli smo tata, mama i ja i kupili smo, nikada neću zaboraviti, Ford Focus C-Max. I bilo je prekrano kad bidiš tu sreću. Jer jednostavno nismo imali dobar auto, tata je imao 15-ak, 20 godina stari raspadnuti Ford - zaključio je Lovren.

Lovren je u karijeri nastupao za europske velikane poput Liverpoola i Lyona, a trenutačno je član grčkog PAOK-a. S Redsima je osvojio jedan naslov prvaka Engleske i jednu Ligu prvaka. S ruskim Zenitom osvojio je tri državna prvenstva, isto koliko i sa zagrebačkim Dinamom. Kruna karijera mu je ipak srebrna medalja s Mundijala u Rusiji 2018. kada je bio ponajbolji branič generacije koja je postigla najveći uspjeh u povijesti hrvatske reprezentacije.