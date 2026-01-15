Igor Štimac nominiran za Hercegovca godine: 'Nosi čvrste i ponosne hercegovačke gene'

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac te bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Igor Štimac nominiran je za nagradu “Hercegovac godine” na istoimenoj kulturno-zabavnoj manifestaciji.

Nominatori, čiji identitet u ovom trenutku javnosti nije poznat, ističu da Štimac, rođen u Metkoviću i trenutačni trener HŠK Zrinjskog u Mostaru, dugo privlači pažnju javnosti izjavama i medijskim nastupima.

"Nominiramo Igora Štimca u izboru za ‘Hercegovca godine’. Proslavljeni hrvatski nogometaš, bivši vatreni, sa zavidnom trenerskom karijerom, trenutačno je na kormilu našeg HŠK Zrinjskog.", započinje se tekst nominacije.

"Ovaj strastveni, prkosni i ponosni Dalmatinac hercegovačkih korijena po svemu zaslužuje titulu ‘Hercegovca godine’. Za one koji ne znaju, Igor Štimac itekako vuče hercegovačke gene pa je nominacija zaslužena i opravdana.", također se navodi u nominaciji.

Igorova majka, Ljubica, Hercegovka je rođena u selu Duži u blizini Neuma, dok je otac Vlado rođen u Opuzenu, a u nominaciji još i piše: “Nema potrebe nabrajati sve njegove uspjehe jer ih ima jako puno. Dovoljno je reći Igor Štimac i odmah znate da se radi o jednoj sportskoj i ljudskoj veličini.”

Nominatori su uvjereni da Štimac nosi “čvrste i ponosne hercegovačke gene” te da će dobiti podršku svih Hercegovaca gdje god bili.

Već dugi niz godina, izbori "Hercegovka godine" i "Hercegovac godine", koje organizira Udruga Hercegovka godine iz Mostara, održavaju se jedanput godišnje. Hercegovka pri kraju godine, a Hercegovac početkom godine.

Kroz ovu manifestaciju su prošli istaknuti Hercegovci iz raznih sfera života, kako oni koji žive u Hercegovini, tako i oni van nje.