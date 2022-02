VIDEO Prvaka optužili da je izdao Ukrajinu, on prozvao Putina i poručio: Ne kopajte nam jame!

Prvak svijeta u teškoj boksačkoj kategoriji Oleksandr Usik kao Ukrajinac proživljava teške trenutke te se odlučio obratiti ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

- Apeliram na ruski narod, ako nas smatrate bratskim pravoslavnim narodom, ne dopustite ruskoj vojsci, svojoj djeci dolazak u našu zemlju, ne kopajte svima jame. Prestanite nas napadati! Također, apeliram na predsjednika Vladimira Putina - rekao je Usik u videu objavljenom na društvenim mrežama pa nastavio:

- Zaustavi ovaj rat! Nemoj nam davati ultimatume i ne postavljaj svoje uvjete, samo sjednite za pregovarački stol. Moramo razgovarati i prekinuti sve. Naša djeca, naše majke, bake i obični ljudi se kriju u podrumima. Mi smo na našoj zemlji, ponašamo se kako moramo. Štitimo se. Zaustavite ovo, zaustavite ovaj rat!

Ukraine’s heavyweight champion of the world Oleksandr Usyk with a powerful message to Vladimir Putin and the people of Russia: “Stop attacking us. Stop this war.”



