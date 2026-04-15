Slavni maratonac umro na utrci posvećenoj poginulom prijatelju

David Parrish, 35-godišnji prvak u ultra-maratonu iz Dumfriesa, preminuo je tijekom pokušaja obaranja rekorda na jednoj od najtežih staza u Velikoj Britaniji. Njegovo tijelo pronađeno je u zabačenom planinskom području Kintail u škotskom Visočju, dok je trčao stazom Cape Wrath dugom 376 kilometara. Parrish, iskusni trkač i bivši kraljevski marinac, bio je usred pothvata kojim je želio postaviti novi rekord za najbržeg muškarca koji je prešao ovu brutalnu rutu od Fort Williama do rta Wrath.

Parrish je svoju posljednju utrku posvetio prikupljanju sredstava za Škotsku gorsku službu spašavanja u spomen na svog bliskog prijatelja Lukea Irelanda. Luke, također kraljevski marinac, tragično je preminuo od hipotermije u studenom 2014. godine u dobi od samo 20 godina, nakon što su se vremenski uvjeti naglo pogoršali tijekom njegova trčanja u planinama oko Glen Clove. Na stranici za prikupljanje donacija, Parrish je napisao kako su se volonteri gorske službe spašavanja "u velikom broju rasporedili kako bi neumorno tražili Lukea i, nažalost, na kraju spustili njegovo tijelo s planine". Svojim je izazovom želio odati počast prijatelju i pomoći organizaciji koja je, kako je rekao, dostupna 365 dana u godini kako bi odgovorila na hitne slučajeve u škotskim planinama.

Staza Cape Wrath, koju je Parrish pokušavao savladati, smatra se jednom od najzahtjevnijih u Velikoj Britaniji. Vodi kroz neke od najdramatičnijih krajolika Škotske, uključujući Knoydart, Kintail, Torridon i Sutherland, a poznata je po surovom terenu i nepredvidivim vremenskim uvjetima. Parrish je tu stazu već jednom pokorio - 2023. godine pobijedio je na utrci Cape Wrath Ultra s drugim najbržim zabilježenim vremenom u povijesti natjecanja (45 sati, 28 minuta i 48 sekundi), unatoč tome što se natjecateljskim trčanjem bavio tek nekoliko godina. Nakon te pobjede izjavio je da se osjeća "iscrpljeno i slomljeno", ali se zakleo da će se jednog dana vratiti. Taj povratak, nažalost, završio je tragično.

Davidov put do vrha ultra-trčanja bio je jedinstven. Trčati je počeo u kasnim tinejdžerskim godinama, no strast se razvila nakon što se pridružio kraljevskim marincima. Često je govorio kako mu je trčanje na duge staze služilo kao ispušni ventil za dekompresiju od "nemilosrdnih zahtjeva" vojnog života. Nakon što je napustio službu, njegova se strast prema sportu samo pojačala. Počeo je sudjelovati na lokalnim utrkama od pet i deset kilometara, pridružio se trkačkom klubu Dumfries, gdje je 2022. godine postao klupski prvak. Stazu Cape Wrath prvo je prehodao 2021. godine, da bi se samo dvije godine kasnije vratio i dominirao kao natjecatelj.

Pobjeda na Cape Wrath Ultra 2023. godine bila je tim impresivnija jer mu je to bila prva ultra utrka u životu. No, tu nije stao. Prošlog rujna ostvario je još jedan nevjerojatan uspjeh, pobijedivši na legendarnoj utrci Dragon's Back - šestodnevnom ultramaratonu dugom 380 kilometara koji prelazi planinsku kralježnicu Walesa.