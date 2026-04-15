Eksces u Munchenu: Kylian Mbappe u nevjerici odmahivao glavom

Sve je bilo spremno za nogometni spektakl na krcatoj Allianz Areni, dvoboj europskih divova koji uvijek obećava vrhunski nogomet i napetost. Prije nego što je lopta krenula s centra, održan je svečani protokol koji je uključivao i minutu šutnje u čast nedavno preminulog velikana Real Madrida, Joséa Emilija Santamaríje, koji je umro u 96. godini života. Igrači obje momčadi okupili su se oko središnjeg kruga kako bi odali počast jednoj od najvećih figura u povijesti madridskog kluba, čovjeku koji je bio simbol jedne od najslavnijih generacija.

Međutim, dirljiv trenutak sjećanja pretvorio se u neugodnu scenu. Dok je na stadionu trebala zavladati potpuna tišina, dio navijača Bayerna odlučio je ignorirati ceremoniju. Umjesto poštovanja, s tribina su se zaorile navijačke pjesme i glasno skandiranje, što je u potpunosti narušilo dostojanstvo trenutka. Ovaj ružan potez bacio je mrlju na sami početak utakmice i pokazao veliko nepoštovanje prema preminuloj legendi i suparničkom klubu.

📸 - Mbappé is shaking his head because some fans were shouting through the minute of silence. pic.twitter.com/jCLtRLJ2Mh — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 15, 2026

Ponašanje navijača nije promaklo nikome na terenu, a posebno je razbjesnilo najveću zvijezdu Reala, Kyliana Mbappéa. Francuski napadač, koji je na čelu nosio flaster zbog ozljede zadobivene tijekom vikenda, nije mogao sakriti svoje nezadovoljstvo. Kamere su ga uhvatile kako u nevjerici odmahuje glavom, jasno pokazujući što misli o sramotnom činu. Njegov izraz lica govorio je više od tisuću riječi i brzo je postao viralan na društvenim mrežama kao simbol otpora nepoštovanju.

José Emilio Santamaría bio je ključni igrač jedne od najdominantnijih momčadi u povijesti nogometa, igrajući uz bok velikanima poput Alfreda Di Stéfana i Ferenca Puskása. Tijekom devet sezona u Real Madridu osvojio je četiri Kupa prvaka i šest naslova prvaka Španjolske. Zbog svega što je dao klubu, Santamaría se smatra jednim od najvećih simbola "Kraljevskog kluba", a minuta šutnje bila je najmanje što je nogometni svijet mogao učiniti kako bi mu odao posljednju počast.