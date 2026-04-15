Ljudi su na tom stadionu umirali stojeći! A Hrvatska je na njemu zablistala

Bio je 15. travnja 1989. godine, sunčan proljetni dan, savršen za nogomet. Tisuće navijača Liverpoola putovale su u Sheffield na polufinalnu utakmicu FA kupa protiv Nottingham Foresta. Malo je tko mogao naslutiti da će stadion Hillsborough postati poprište najgore sportske tragedije u britanskoj povijesti.

Navijačima Liverpoola dodijeljena je tribina Leppings Lane, čiji je pristup bio neadekvatan i vodio je kroz nedovoljan broj starih vrata. Već satima prije početka utakmice ispred ulaza se stvarala opasna gužva, no policija Južnog Yorkshirea, pod zapovjedništvom Davida Duckenfielda, nije imala adekvatan odgovor na ta zbivanja. Duckenfield, koji je bio nov na toj poziciji i bez iskustva u vođenju tako velikih događaja, donio je kobnu odluku.

U 14:52, svega osam minuta prije početka utakmice, zapovjednik Duckenfield naredio je otvaranje velikih izlaznih vrata, poznatih kao "Gate C", kako bi se smanjio pritisak izvan stadiona. Tisuće navijača tada je krenulo kroz otvoreni prolaz i uski tunel koji je vodio izravno u dva središnja, već krcata sektora tribine. Policija nije, kao što je to bila praksa prijašnjih godina, zatvorila pristup tunelu, čime je ljude usmjerila ravno u smrtonosnu zamku. Navijači koji su ulazili nisu mogli vidjeti što se događa ispred njih - ljudi su bili zbijeni uz visoku čeličnu ogradu koja je odvajala tribine od terena. Utakmica je počela u 15:00, a prekinuta je samo šest minuta kasnije. Pritisak je bio toliko snažan da su ljudi umirali stojeći, zgnječeni i bez zraka.

Dok su se na tribinama odvijale scene užasa, a navijači pokušavali preskočiti ogradu kako bi se spasili, započela je jedna od najsramotnijih operacija zataškavanja u britanskoj povijesti. Zapovjednik Duckenfield samo nekoliko minuta nakon prekida utakmice slagao je dužnosnicima Engleskog nogometnog saveza da su navijači nasilno provalili vrata, pokrenuvši tako lažnu priču koja će desetljećima nanositi bol obiteljima žrtava. Tu je priču spremno preuzela policija Južnog Yorkshirea, a vrhunac medijske sramote dogodio se kada je tabloid The Sun objavio naslovnicu "Istina", optužujući pijane navijače da su pljačkali mrtve, urinirali po policajcima i napadali spasioce. Ta je laž izazvala dugogodišnji bojkot novina u Liverpoolu, koji traje i danas.

Iako je već 1990. godine službena istraga, poznata kao Taylorov izvještaj, jasno utvrdila da je glavni uzrok katastrofe bio "potpuni neuspjeh policijske kontrole", pravda je bila daleko. Izvještaj je doveo do revolucionarnih promjena u sigurnosti na stadionima, uključujući ukidanje stajaćih tribina na najvećim stadionima. Ipak, prva sudska istraga iz 1991. godine zaključila je kako se radilo o "nesretnom slučaju", ostavljajući obitelji žrtava u nevjerici i boli. Bio je to tek početak njihove iscrpljujuće, desetljećima duge borbe za istinu, borbe protiv sustava koji ih je izdao na svakom koraku.

Godine koje su slijedile bile su obilježene nizom neuspješnih pravnih bitaka i odbijenih zahtjeva za novim istragama. Obitelji žrtava, organizirane u grupe za podršku, nisu odustajale, neumorno se boreći da speru ljagu s imena svojih najmilijih i da odgovorni budu izvedeni pred lice pravde. Ključni preokret dogodio se tek nakon 20. obljetnice tragedije, kada je pod pritiskom javnosti i političara formiran Nezavisni panel Hillsborougha. Panel je dobio pristup stotinama tisuća prethodno tajnih dokumenata.

Njihov izvještaj, objavljen u rujnu 2012., bio je potresan. Potvrdio je ono što su obitelji tvrdile godinama: navijači Liverpoola nisu bili ni na koji način krivi za katastrofu. Izvještaj je razotkrio šokantne razmjere policijskog zataškavanja, uključujući dokaze da su 164 policijska iskaza bila izmijenjena kako bi se uklonile kritike na račun zapovjedništva. Otkriveno je i da je čak 41 od 97 žrtava mogla preživjeti da je hitna pomoć reagirala brže i organiziranije. Ova otkrića izazvala su nacionalni šok, a tadašnji premijer David Cameron uputio je javnu ispriku u parlamentu.

Zahvaljujući izvještaju panela, poništena je presuda o "nesretnom slučaju" i naložena je nova sudska istraga. Ona je započela 2014. godine i trajala je dvije godine, postavši najduži takav slučaj u britanskoj pravnoj povijesti. U travnju 2016. porota je donijela povijesnu odluku: 96 žrtava (97. žrtva, Andrew Devine, preminuo je 2021. od posljedica teških ozljeda) protupravno je ubijeno zbog grubog nemara zapovjednika policije Davida Duckenfielda.

Navijači su napokon i službeno oslobođeni svake krivnje. Ipak, ni ta pobjeda nije donijela potpuni mir. U kaznenim postupcima koji su uslijedili, nitko nije pravomoćno osuđen. Duckenfield je u ponovljenom suđenju oslobođen optužbi, a suđenja ostalim policajcima za ometanje pravde su propala. Unatoč tome, istina o Hillsboroughu napokon je izašla na vidjelo, kao bolan spomenik žrtvama i svjedočanstvo nevjerojatne upornosti njihovih obitelji.

Inače, stadion Hillsborough u Sheffieldu bio je sedam godina nakon tragedije poprište jedne od najznačajnijih pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije: 16. lipnja 1996. Hrvatska je u skupini Europskog prvenstva svladala aktualnog europskog prvaka Dansku s 3:0.