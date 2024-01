Francuzi nezaustavljivi protiv Islanda, tablica izgleda jako loše za Hrvatsku

U dvoboju 2. kola drugoga kruga EP-a u Koelnu su rukometaši Francuske svladali Island s 39-32 (17-14). Fabregas i Richardson su s po šest golova bili najbolji kod Francuza, a Vidarsson sa 6 pogodaka kod Islanđana.

Les Expertsi nisu Islanđanima dopustili nijedno vodstvo na utakmici, a vrlo brzo su otišli i na plus četiri (8-4). U nekoliko navrata uspio je Island do poluvremena smanjiti na minus dva, ali više od toga nije išlo. Francuzi su na početku nastavka došli i na plus šest, a nakon toga su rutinirano priveli dvoboj kraju, ali još i povećali prednost za konačnih plus sedam (39-32).

Richardson i Fabregas kod pobjednika zabili su šest, koliko i čak tri Islanđana - Rikhardsson, Krisjansson, Vidarsson. Francuzi imaju šest bodova, Austrija tri, Mađarska i Njemačka po dva, Hrvatska jedan, dok je Island bez bodova.