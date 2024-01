EHF se oglasio nakon incidenta hrvatskih navijača: Takvima će biti zabranjeno prisustvovati

Hrvatska je u rukometnom klasiku, u prvoj utakmici drugog kruga na Europskom rukometnom prvenstvu u Njemačkoj, poražena od Francuske 34:32 te tako ostala na samo jednom bodu prenesenom iz prvog kruga natjecanja. Na susretu je u jednom trenutku došlo do incidenta kada su praktički svi igrači i stručni stožer Francuske ustali s klupe.

Najprije je netko bacio plastičnu čašu prema klupi s francuskim rukometašima, a nakon susreta Francuzi su tvrdili da su ih hrvatski navijači vrijeđali na rasnoj osnovi.

– Jesu li naši rukometaši žrtve rasističkih uvreda? Što su hrvatski navijači rekli francuskim igračima i stožeru koji su sjedili na klupi desetak minuta prije kraja utakmice?” stoji u uvodu teksta. Francuski junak Nicolas Tournat iznio je svoju opasku: “Bilo je rasističkih ispada. To nas je razbjesnilo. To je tako, takvih ima u svakoj dvorani, pa i u rukometu, a to je ozbiljan slučaj. To nam je dalo energije, ali nas je i iritiralo – nakon utakmice je pisao francuski Le Figaro, dok je EHF potvrdio slučaj i objavio da je te navijače identificirao i uklonio s tribina.

Oglasio se i EHF koji je još jedanput poslao upozorenje svima.

– U rukometnom svijetu nema mjesta rasizmu i diskriminaciji. U procesu smo suradnje s igračima, francuskim i hrvatskim izaslanstvima, a postoji i jasno upozorenje za hrvatsku navijaču skupinu da će im, ako bude još izgreda, biti zabranjeno gledanje utakmica – kazao je glavni tajnik EHF-a Martin Hausleitner za danski TV2.

– Oni koji se nisu ponašali u skladu s našim vrijednostima, oni više nisu dobrodošli. Danas će biti pojačano osiguranje i povećan razmak između navijača i igrača. Koristimo sredstva koja imamo na raspolaganju, a sredstva koja smo prije koristili pokazala su se nedovoljnima – dodao je glavni tajnik EHF-a.