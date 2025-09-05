Naši Portali
Modriću se spremaju problemi u Milanu? Talijan upozorio: 'Moglo bi mu se dogoditi isto što i Pirlu'

Serie A - AC Milan v Cremonese
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
05.09.2025.
u 10:55

"Po meni je Modrić nezamjenjiv i uvijek bi trebao igrati, ali u Allegrijevim idejama sve se može promijeniti", kaže Antonio Cassano

Kapetan vatrenih Luka Modrić ovoga je ljeta pojačao Milan i već u prvim nastupima zadivio navijače i stručnjake. No, dok se priprema za večerašnji kvalifikacijski ogled Hrvatske protiv Farskih otoka (20:45), njegov status u Italiji komentirao je bivši reprezentativac Antonio Cassano.

Cassano smatra da bi Modrić mogao doživjeti sudbinu sličnu onoj Andree Pirla, koji je 2011. godine napustio Milan jer ga Max Allegri više nije vidio u planovima. "Allegri je utjecao na dolazak Rabiota, igrača koji pravi razliku u Serie A i najbolje odgovara njegovoj filozofiji. Dugoročno, ne bih se čudio da Modrić završi na klupi, jer Allegri ne voli takve tipove igrača. Luka bi trebao biti uvjeren da više nije siguran u prvih 11", izjavio je Cassano.

Serie A - AC Milan v Cremonese
1/18

Dodao je i upozorenje: "Sjetite se što se dogodilo Pirlom. Po meni je Modrić nezamjenjiv i uvijek bi trebao igrati, ali u Allegrijevim idejama sve se može promijeniti. Obratite pažnju na ovo što govorim."

Izbornik Zlatko Dalić, međutim, jasno je potvrdio da će kapetan Hrvatske biti u sastavu: "Sigurno ćete vidjeti Luku na terenu. Farani će igrati u 5-4-1, spremni smo. Napadat ćemo preko krila i pokušati se ubacivati iza leđa njihove zadnje linije. Očekujem veliku borbu i disciplinu, ali i da će se puno toga pitati nas."

Ključne riječi
Luka Modrić Milan strani nogomet

