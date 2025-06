FOTO Procurio dizajn novih Dinamovih dresova? Veliko predstavljanje je već najavljeno

Dinamo je jučer najavio predstavljanje novih dresova za nadolazeću sezonu postavivši sat koji odbrojava do otkrivanja garnitura. Ipak, dizajn dresova već je procurio na poznatoj stranici Footyheadlines, koja je poznata po ranim i uglavnom točnim otkrićima kada je riječ o sportskim opremama.

Tehnički partner Dinama i sljedeće će sezone biti Castore, a prema informacijama koje su iscurile, domaći dresovi bit će u klasičnoj plavoj boji s elegantnim zlatnim detaljima na rukavima i ovratniku.

Posebnu pažnju privlači najavljena gostujuća garnitura, koja bi se prvi put nakon dugo vremena trebala vratiti u bijeloj boji, uz svijetloplave detalje na ramenima i rukavima. Treći dres, prema dostupnim informacijama, bit će crne boje s dizajnerskim elementima inspiriranim klubom Građanski.

📸 Dinamo Zagreb’s kits for next season have reportedly been leaked.



Thoughts? pic.twitter.com/zARj5AlMuD