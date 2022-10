FOTO Pogledajte scene iz Češke: Ne vidi se ni prst pred nosom, Hrvat neće igrati

Utakmica Konferencijske lige između Slovackog i Kolna u Češkoj krenula je u 18.45 sati, ali nije odigrana kao ostale utakmice s početkom u istom terminu.

Naime, u sedmoj je minuti prekinuta zbog loših uvjeta igre. Točnije, radi magle na terenu vidljivo je gotovo nikakva pa su klubovi zaključili kako je najbolje susret odgoditi.

Foto: RADOVAN STOKLASA/REUTERS

Dvoboj će se odigrati sutra u 13 sati, i to od sedme minute, gdje su prekinuli.

