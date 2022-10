Arsenal lako protiv Bodo/Glimta, Partizan iznenađujuće slavio u Njemačkoj

U susretu 3. kola B skupine Europske lige Rennes je pobijedio kijevski Dynamo sa 2-1, dok je u susretu skupine C Real Betis na gostovanju porazio Romu identičnim rezultatom.

Rennes je do pobjede protiv ukrajinskog sastava stigao u posljednjim trenucima susreta golom Desirea Douea.

Francuski sastav je poveo u 23. minuti preko Martina Terriera na asistenciju Aminea Gouirija. Izjednačio je Viktor Cigankov u 33. minuti, a pobjednički gol Doue je zabio u 89. minuti.

Hrvatski veznjak Lovro Majer igrao je za Rennes do 64. minute. U osmoj minuti je imao lijepu priliku, no pucao je pored gola. Do pogotka je mogao i u 27. minuti, pucao je s ruba kaznenog prostora, ali ponovo neprecizno.

U drugom susretu iz skupine Fenerbahče je pobijedio AEK Larnacu sa 2-0 golovima Michyja Batshuayia (26) i Rafaila Mamas (80-ag).

Na ljestvici vode Rennes i Fenerbahče sa po sedam, bodova, AEK ima tri, a Dynamo 0.

Arsenal je u susretu 3. kola A skupine pobijedio Bodo/Glimt sa 3-0. Golove su zabili Eddie Nketiah (23), Rob Holding (28) i Fabio Vieira (85).

U prvom susretu iz ove skupine PSV Eindhoven je na gostovanju porazio Zurich sa čak 5-1.

Nizozemski sastav je pitanje pobjednika razriješio već u prvom poluvremenu postigavši četiri gola. Prva dva gola zabio je Yorbe Vertessen 10, 15), a do konca prvog dijela među strijelce su se upisali i Cody Gakpo (22) i Xavi Simons (35). Gakpo je u 55. zabio za 5-0, a poraz domaćina ublažio je Jonathan Okita u 87. minuti.

Nikola Katić je za Zurich igrao od 71. minute, dok Ivan Santini nije nastupio. Na ljestvici vodi Arsenal sa šest bodova, Bodo/Glimt i PSV imaju po četiri boda, a Zurich je upisao tri poraza.

U skupina G Karabag je na gostovanju deklasirao Olympiakos sa 3-0.

Sve najvažnije dogodilo se u posljednjih 20-tak minuta. Gosti su poveli u 68. minuti golom Kwabwena Owusua, Marko Vešović je u 82. zabio za 2-0, a pobjedu gostiju potvrdio je Ramil Šejdajev u 86. minuti.

Šime Vrsaljko je odigrao cijeli susret za grčki sastav koji je upisao i treći poraz, dok je Filip Ozobić kod gostiju ušao u sudačkoj nadoknadi.

U drugom dvoboju Freiburg je golovima Daniela-Kofia Kyeraha (48) i Vincenza Grifa (72) porazio Nantes sa 2-0.

Freiburg vodi na ljestvici s devet bodova ispred Karabaga (6), Nantesa (3) i Olympiakosa (0).

U derbiju kola skupine C Real Betis je na Olimpicu iznenadio Romu pobjedivši sa 2-1.

Paulo Dybala je u 34. minuti iz jedanaesterca doveo domaćine u vodstvo, izjednačio je Guido Rodriguez (40), a pobjedu gostima donio je Luiz Henrique u 88. minuti.

U prvom dvoboju HJK i Ludogorec su odigrali 1-1.

Gosti su poveli u 10. minuti preko Matiasa Tissere, izjednačio je Perparim Hetemaj u 55. minuti. Simon Sluga nije branio za goste.

Na ljestvici vodi Betis s devet bodova, Ludogorec ima četiri, Roma tri, a HJK je na nuli.

Villarreal i dalje pobjeđuje, Partizan iznenadio

Nogometaši Villarreala nastavili su svoj pozitivan niz u skupini C Konferencijske lige te su na domaćem terenu u Valenciji, u 3. kolu, svladali bečku Austriju 5-0.

Treća je to pobjeda za Villarreal, a ovaj put su u prvom poluvremenu suparničku mrežu pogađali Alex Baena i Danjuma, a u nastavku je na scenu zakoračio Jose Luis Morales koji je Bečanima dao tri pogotka. Iza Villarreala koji ima devet bodova su Lech s četiri i Hapoel Beer Sheva s dva boda.

Inače, u drugom ogledu ove skupine, u Poznanu, 0-0 su odigrali domaći Lech i Hapoel Beer Sheva, a cijelu utakmicu za domaći sastav je odradio hrvatski nogometaš Antonio Milić.

Prvu pobjedu u skupini A ostvarila je Fiorentina koja je s 3-0 pobijedila Hearts na škotskom tlu. Mandragora i Kouame su bili strijelci za toskanski sastav u prvom poluvremenu, a sve je postalo jasno početkom drugog dijela kada je domaćin ostao s igračem manje (Neilson). Sve je zaključeno golom Jovića u 79. minuti. U drugom susretu skupine Rigas i Istanbul Basaksehir su odigrali ogled bez golova, a do 92. minute za domaći sastav je igrao hrvatski nogometaš Tomislav Šarić. Istanbul Basaksehir vodi na ljestvici sa sedam bodova, dok Fiorentina ima četiri.

Nogometaši West Hama nastavili su savršeni put kroz skupinu B, a u 3. kolu je engleska momčad u gostima svladala Anderlecht 1-0. Dugo su mreže mirovale na tom susretu, a svom je sastavu treću pobjedu u ovom natjecanju osigurao sjajni talijanski napadač Gianluca Scamacca koji je u 79. minuti postigao jedini pogodak. Nakon dva startna poraza premijernu je pobjedu u toj skupini B ostvario danski Silkeborg i to sa stilom. Pred svojim navijačima Silkeborg je pobijedio rumunjsku Steaua 5-0.

U skupini D se dogodilo iznenađenje u Koelnu gdje je s 1-0 slavio Partizan ranim pogotkom Markovića, a tom pobjedom Partizan se probio na prvo mjesto ljestvice. Beograđani imaju pet bodova kao i Nica, dok je Koeln na četiri boda. Nogometaši Nice upisali su u 3. kolu premijernu pobjedu nakon što su u gostima, kod češke momčadi Slovačko, slavili 1-0. Tvrda utakmica odlučena je početkom drugog poluvremena, a jedini je strijelac u 54. minuti bio Nicolas Pepe koji je tako Nici nakon dva remija osigurao prvu pobjedu.

U skupini E se nastavila dominacija AZ Alkmaara koji ima maksimalnih devet bodova, a ovaj put je nizozemska momčad pred svojim navijačima pobijedila ciparski Apollon 3-2. Pogodak odluke postigao je Karlsson u 85. minuti. Ranije su u ovoj skupini igrači Dnjipra-1 i Vaduza odigrali u Košicama neodlučeno 2-2. Ukrajinci su se poraza spasili u 78. minuti golom Pihaljonoka.

Švedski Djurgarden je slavio kod Genta 1-0 golom Danielsona u 38. minuti čime je izbio na prvo mjesto ljestvice. Šveđani imaju sedam bodova, odnosno tri više od Moldea i Genta koji je ovog četvrtka upisao prvi poraz u skupini. Ranije je Molde na domaćem terenu svladao irski Shamrock Rovers s 3-0. Igrač utakmice bio je Ola Brynhildsen koji je postigao dva gola, dok je jedan dodao Hussain.

U skupini G sve četiri momčadi imaju po četiri boda, a rumunjski Cluj je iznenadio Slaviju u Pragu gdje je slavio 1-0 golom Jange u 45. minuti. Cijelu su utakmicu za Cluj odigrali hrvatski nogometaši Denis Kolinger i Karlo Muhar, dok je Lovro Cvek ušao u igru u 87. minuti.

U ranijem terminu u toj je skupini odigrana sjajna utakmica, a veliku pobjedu je ostvario Ballkani, predstavnik Kosova, koji je u gostima nadjačao turski Sivasspor 4-3. U 92. minuti je Yatabare izjednačio za domaćina na 3-3, ali je domaće navijače šokirao Krasniqi koji je u 94. zabio za slavlje Ballkanija. Inače, bila je to prva, povijesna pobjeda neke momčadi s Kosova u europskom natjecanju.

Slovan iz Bratislave je iznenadio Basel u gostima, u skupini H te je pobijedio 2-0. Bila je to prva pobjeda Slovaka za što mogu zahvaliti strijelcima Pauscheku i Čavriću. Ranije je Pjunik svladao Žalgiris 2-0 pa tako u toj skupini vode Basel i Pjunik sa po šest bodova. Slovan ima četiri, a Žalgiris jedan bod.