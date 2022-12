FOTO Pogledajte kako je Dinamo počastio Modrića: Dostavili mu poklon u Katar

Bez obzira na ishod sutrašnje utakmice, Luka Modrić (37) predvodio je Hrvatsku do novog velikog uspjeha na Svjetskom prvenstvu. Vatreni će još imati priliku ponoviti 1998., kada su došli do prvog odličja na Mundijalima i uzeli broncu. Na putu do nove stoji im reprezentacija Maroka (16 sati).

>> Dalić: 'Luka je jučer bio jako razočaran i tužan nakon utakmice. Teško mu je pao poraz'

Hrvatski kapetan dvaput je u Kataru osvojio nagradu za najboljeg igrača utakmice, a sada ga je odlučio nagraditi i klub u kojem je napravio prve seniorske korake. Zagrebački Dinamo poslao mu je njegov stari dres s brojem 10.

- 'Dinamo classics' retro dres 2006. s brojem 10 na leđima dostavili smo kao poklon direktno u Katar bivšem kapetanu Dinama, kapetanu reprezentacije Hrvatske, sjajnom igraču i legendi kluba Luki Modriću - objavili su uz sliku na kojoj pozira s majicom.

Modrić je za Dinamo, uz posudbe u Zrinjski i zaprešićki Inter, igrao od 2002. do 2008., kada prelazi u Tottenham. Četiri godine kasnije, potpisao je s Real Madridom i u španjolskoj prijestolnici postao najbolji vezni igrač svih vremena.

- Luka, vrijeme je! - pišu navijači Dinama u komentarima.