Brat Zlatka Dalića ekskluzivno za VL otkrio zašto je prvi put došao na utakmicu Hrvatske

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju danas u Varaždinu čeka utakmica protiv Gibraltara u kojoj vatreni već večeras mogu potvrditi nastup na Svjetskom nogometnom prvenstvu koje se igra sljedeće godine u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Barokni grad danas je bio pun "kockica", ozrajčje jako lijepo, a ispred restorana Familly, čiji je vlasnik izbornik Zlatko Dalić, razgovarali smo s njegovim starijim bratom Miranom.

- Evo maloprije smo doputovali iz Livna da bismo prisustvovali jednoj velikoj priredbi u Varaždinu, započeo je Miran Dalić.

Pomalo čudno zvuči, ali otkako je njegov brat Zlatko preuzeo reprezentaciju, Miran nije gledao utakmice vatrenih..

- Prošlo je osam godina, ja nisam gledao nijednu utakmicu! Ni na televiziji, ni uživo, tako da je to prvi put u ovih sto utakmica da gledam utakmicu.

Zašto baš ova utakmica?

Dosta se stvari poklopilo, prošlo je osam godina, Zlatko je vodio sto utakmica, vjerujem da će danas Hrvatska potvrditi prvo mjesto u skupini i ostvariti plasman na SP pa ćemo zajedno proslaviti.

Kako je Zlatko reagirao?

- Nisam se čuo s njim nego s nevjestom Davorkom i njegovim sinom Tonijem, tako da smo dogovorili ulaznice i dolazak u Varaždin.

Hoćete li i ubuduće ići na utakmice?

- Ne mogu ništa reći, ne znam, ova je utakmica posebna.

Jeste li mogli slutiti da će Zlatko sve ovo napraviti?

- Nisam mogao slutiti, ali sam znao da će napraviti rezultat jer ga poznajem otkad se rodio, znam da su mu sve odluke u životu bile ispravne. Svi u Livnu uživamo u ovome i svi se ponosimo njime. I ja sam bio trener, ali nikad mu nisam davao savjete, nisam ga želio opterećivati. Kad on dođe u Livno, mi nemamo sportske teme.