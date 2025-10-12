Procurio sastav Hrvatske za Gibraltar? Ovakve vatrene nikad nismo vidjeli

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju danas od 20:45 očekuje utakmica šestog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Vatreni će u Varaždinu snage odmjeriti s Gibraltarom - najslabijom reprezentacijom u skupini L koja u prvih pet kola nije osvojila niti jedan bod, a gol-razlika im je 2:17.

Za očekivati je kako će izbornik Zlatko Dalić dati priliku igračima koji su manje igrali do sada, odnosno da će odmarati glavne snage. Službeni sastav Hrvatske još nije objavljen, ali u novinarskim krugovima kruži informacija kako je sastav već poznat i trebao bi izgledati ovako:

Potres u Srbiji nakon blamaže protiv Albanije: 'Ovo se nije smjelo dogoditi' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kotarski - Marco Pašalić, Erlić, Pongračić, Bradarić - Moro, Kovačić - Majer, Baturina, Fruk - Ivanović.

Hrvatska bi trebala istrčati u formaciji 4-2-3-1, a u ovoj postavci najviše iznenađujuje pozicioniranje Marca Pašalića na desnom beku. Ne treba reći kako Hrvatska nikada nije istrčala u ovom sastavu, a vrlo vjerojatno više nikad ni neće.

VEZANI ČLANCI:

Izgleda i kako je izbornik odlučio na vratima dati šansu Dominiku Kotarskom kojeg se u početnoj jedanaestroki zazivalo i uoči utakmice s Češkom budući da standardna jedinica vatrenih, Dominik Livaković, ne brani u svom klubu Gironi.

U prvom susretu ovih dvaju suparnika Hrvatska je u gostima slavila s čak 7:0. Dvostruki strijleci u lipnju bili su Kramarić i Ivanović, a po jednom su zabijali Perišić, Budimir i Mario Pašalić.