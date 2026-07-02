Procurio mogući sastav Portugala za utakmicu s Hrvatskom: Ronaldo nije jedina Martinezova dvojba

Noćas u jedan sat iza ponoći Hrvatska i Portugal u Torontu odlučuju o putniku u osminu finala Svjetskog prvenstva. Obje reprezentacija u susret ulaze bez nepotnanica o protivniku, ali portugalskog izbornika Roberta Martineza muče pitanja o vlastitom sastavu. Tamošnji list A Bola zato se raspisala o potencijalnoj početnoj jedanaestorici njihove reprezentacije za utakmicu s vatrenima.

Najviše upitnika veže se uz poziciju lijevoga beka. Ponajbolji bočni branič na svijetu Nuno Mendes ima problema s ozljedom pa još nije poznato hoće li biti spreman započeti utakmicu. Priliku bi zato mogao dobiti Diogo Dalot iz Manchester Uniteda, a svoju priliku na toj poziciji mogao bi dobiti i Joao Cancelo koji je do sada pokrivao desnu stranu.

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U početnu postavu trebao bi se vratiti vezni igrač PSG-a Joao Neves, ali to ne znači da Martinez nema nedoumica u tom dijelu. Možda i ključno pitanje jest tko će zauzeti poziciju ofenzivnog veznjaka, iza leđa napadača. Uz standardnog Brunu Fernandesa trebao bi započeti Bernardo Silva ili Joao Felix. Također, Martinez bi na klupi mogao ostaviti često krtiziranog Cristiana Ronalda i započeti s Goncalom Ramosom u vrhu napada.

Prva momčad bi A Boli tako bi trebala izgledati ovako: Diogo Costa - Diogo Dalot, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes - João Neves, Vitinha - Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix - Cristiano Ronaldo.