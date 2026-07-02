Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 179
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Poznat sastav Hrvatske koji će istrčati protiv Portugala
Evo kako portugalski mediji najavljuju dvoboj s Hrvatskom, jedna stvar ih jako buni
Hrvatska igra na godišnjicu tragedija koja je pogodila svijet, Portugalci se s tim još ne mogu pomiriti
Zar ćemo dopustiti da ovo bude Modrićeva posljednja utakmica u karijeri!? Potucimo se s Portugalcima!
UŽIVO Toronto ponovno postaje 'hrvatska kolonija', velika zastava stigla u grad
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LEGENDARNI TRENER

Halilhodžić vjeruje Hrvatskoj: 'Nikad ih ne otpisujte, upravo tada pokažu koliko vrijede'

Tokio: Vahid Halilhodži? novi je trener Japanske nogometne reprezentacije
STRINGER/XINHUA
VL
Autor
Večernji.hr
02.07.2026.
u 18:39

Iako mnogi zbog kvalitete pojedinaca i zvjezdanog sastava u ulogu favorita stavljaju Portugal, Halilhodžić smatra da Hrvatsku nikada ne treba prerano otpisivati

Uoči večerašnjeg dvoboja Hrvatske i Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, svoje je viđenje susreta za klix.ba dao jedan od najcjenjenijih bosanskohercegovačkih trenera, Vahid Halilhodžić.

Iako mnogi zbog kvalitete pojedinaca i zvjezdanog sastava u ulogu favorita stavljaju Portugal, Halilhodžić smatra da Hrvatsku nikada ne treba prerano otpisivati, posebno kada je riječ o utakmicama na velikim natjecanjima.

"Hrvatska je mnogo puta pokazala da je najopasnija upravo onda kada je svi podcijene. Upravo ih je taj mentalitet doveo do velikih uspjeha na svjetskim prvenstvima. Portugal možda na papiru ima više individualne kvalitete, ali hrvatski kolektiv sposoban je iznenaditi svakoga", rekao je Halilhodžić.

Posebno je istaknuo mentalnu snagu hrvatske reprezentacije, za koju smatra da je jedna od njezinih najvećih prednosti.

"Imaju samopouzdanje, prkos i veliku ambiciju. Ne boje se nijednog protivnika i sposobni su napraviti veliki rezultat. Naravno, očekuje ih iznimno težak posao, ali u ovakvim utakmicama teško je govoriti o pravom favoritu jer jedna situacija može odlučiti cijeli susret", poručio je iskusni stručnjak.

Halilhodžić se u razgovoru osvrnuo i na nastup Bosne i Hercegovine, koja je svoj put na Svjetskom prvenstvu završila porazom od Sjedinjenih Američkih Država.

"U ovom trenutku dali smo ono što smo mogli. Ostaje žal što razdoblje s igračem više nismo bolje iskoristili, ali takve stvari događaju se u nogometu. Unatoč ispadanju, mislim da ova reprezentacija ima dobre temelje za budućnost. Imamo talentirane mlade igrače o kojima se već puno govori. Potrebno im je još vremena da sazru i dosegnu puni potencijal. Baza postoji, a sada je treba nastaviti razvijati kako bi reprezentacija napravila novi iskorak", zaključio je Halilhodžić.

Cup tree provided by Sofascore
Ključne riječi
SP 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!