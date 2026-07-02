Halilhodžić vjeruje Hrvatskoj: 'Nikad ih ne otpisujte, upravo tada pokažu koliko vrijede'

Uoči večerašnjeg dvoboja Hrvatske i Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, svoje je viđenje susreta za klix.ba dao jedan od najcjenjenijih bosanskohercegovačkih trenera, Vahid Halilhodžić.

Iako mnogi zbog kvalitete pojedinaca i zvjezdanog sastava u ulogu favorita stavljaju Portugal, Halilhodžić smatra da Hrvatsku nikada ne treba prerano otpisivati, posebno kada je riječ o utakmicama na velikim natjecanjima.

"Hrvatska je mnogo puta pokazala da je najopasnija upravo onda kada je svi podcijene. Upravo ih je taj mentalitet doveo do velikih uspjeha na svjetskim prvenstvima. Portugal možda na papiru ima više individualne kvalitete, ali hrvatski kolektiv sposoban je iznenaditi svakoga", rekao je Halilhodžić.

Posebno je istaknuo mentalnu snagu hrvatske reprezentacije, za koju smatra da je jedna od njezinih najvećih prednosti.

"Imaju samopouzdanje, prkos i veliku ambiciju. Ne boje se nijednog protivnika i sposobni su napraviti veliki rezultat. Naravno, očekuje ih iznimno težak posao, ali u ovakvim utakmicama teško je govoriti o pravom favoritu jer jedna situacija može odlučiti cijeli susret", poručio je iskusni stručnjak.

Halilhodžić se u razgovoru osvrnuo i na nastup Bosne i Hercegovine, koja je svoj put na Svjetskom prvenstvu završila porazom od Sjedinjenih Američkih Država.

"U ovom trenutku dali smo ono što smo mogli. Ostaje žal što razdoblje s igračem više nismo bolje iskoristili, ali takve stvari događaju se u nogometu. Unatoč ispadanju, mislim da ova reprezentacija ima dobre temelje za budućnost. Imamo talentirane mlade igrače o kojima se već puno govori. Potrebno im je još vremena da sazru i dosegnu puni potencijal. Baza postoji, a sada je treba nastaviti razvijati kako bi reprezentacija napravila novi iskorak", zaključio je Halilhodžić.