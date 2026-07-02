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PROBLEM JE NOVAC

Nijemci Nagelsmanna nagovaraju da podnese ostavku: Evo koliko mu moraju isplatiti ako mu daju otkaz

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Germany v Paraguay
Peter Cziborra/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
02.07.2026.
u 18:38

Mnogi bivši njemački reprezentativci traže njegov odlazak s mjesta izbornika što se čini i najrealnijom opcijom. Njemački nogometni savez ipak se ustručava dati mu otkaz

Zasigurno najveće razočarenje dosadašnjeg tijeka Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku je Njemačka. Elf je u Sjevernu Ameriku stigao s jednim od najjačih igračkih kadrova i činili su se zreli za veliki rezultat što ispadanje u šesnaestini finala od Paragvaja nakon raspucavanja jedanaesteraca zasigurno nije.

Na velikom udaru kritika zato se našao izbornik Julian Nagelsmann. Mnogi bivši njemački reprezentativci traže njegov odlazak s mjesta izbornika što se čini i najrealnijom opcijom. Njemački nogometni savez ipak se ustručava dati mu otkaz već bivšeg trenera Bayerna i Hoffenheima nagovaraju da sam podnese ostavku.

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U Savezu smatraju kako bi talentirani trener sačuvao obraz i ugled kako bi imao bolju pregovaračku poziciju kod sljedećeg razgovora za posao. Osim toga, ako mu daju otkaz morat će mu isplatiti odštetu od oko sedam milijuna eura što je zasigurno još jedan od razloga zašto žele da sam ode.

Čini se kako bi se početkom sljedećeg tjedna trebala donijeti konačna odluka oko Nagelsmannove budućnosti. Kao najizglednijeg kandidata za njegovog nasljednika njemački mediji vide Jürgena Kloppa.
Ključne riječi
odšteta otkaz Julian Nagelsmann Njemačka nogometna reprezentacija

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