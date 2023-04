FOTO Muhammed Cham Saračević je krenuo izvesti penal, navijači su mu nesvakidašnje zasmetali

Clermont je u 31. kolu Ligue 1 ugostio Angers i pobijedio 2:1, domaćini su uspjeli osigurati sva tri boda iako su dobar dio utakmice bili s igračem manje.

Angers je s 14 bodova na posljednjem mjestu i na putu su za drugu ligu, a njihovi navijači rade sve što mogu kako bi pomogli svojem klubu pri kraju sezone, što su nerijetko i govorili u raznim intervjuima i na fan stranicama.

Dokaz koliko pomažu vidjeli smo u 39. minuti kad je Clermont išao pucati kazneni udarac. Austrijski reprezentativac Muhammed Cham Saračević stavio je loptu na bijelu točku i pripremao se izvesti najstrožu kaznu, a na tribini je vjerojatno primijetio nesvakidašnji pokušaj ometanja.

Navijači Angresa su skinuli donje rublje i okrenuli stražnjicu prema tamnoputom mladiću bosanskogercegovačkih korijena koji je za Austriju debitirao protiv Hrvatske u Ligi nacija u 2022. godini. Međutim, Saračević je bio precizan s 11 metara za preokret rezultata na 2:1 za Clermont.

