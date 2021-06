FOTO Livakovićev potez na ponos Hrvata: Nije htio da se ponovi trauma Eriksena

Hrvatska je izgubila od Engleske na otvaranju Eura. Engleski su nogometaši bili odlučniji, goropadniji, sigurniji. Hrvatska je cijelu utakmicu bila B momčad na terenu. Prvo poluvrijeme smo izvukli bod, ali nažalost, u drugome dijelu, u 57. minuti je Raheem Sterling zabio za radost većine navijača na Wembleyu.

Lica hrvatskih navijača su tužna, ali i ponosna. Da, ponosna. Ne zbog rezultata, već zbog poteza hrvatske 'jedinice', Dominika Livakovića.

Naime, u 61. minuti, nekoliko trenutaka nakon pobjedničkog gola Engleske, momci u bijelim dresovima su se opet našli u odličnoj prilici.

Mount je ubacio s lijeve strane, Kane je tukao, ali lopta mu je pri tom prešla noge. Blokirao je pravi šut Joško Gvardiol, naš debitant na velikom natjecanju, a napadač Tottenhama u padu se zabio u vratnicu.

Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL England v Croatia - UEFA Euro 2020 - Group D - Wembley Stadium Croatia goalkeeper Dominik Livakovic and England's Phil Foden check on Harry Kane after a collision with the goalpost during the UEFA Euro 2020 Group D match at Wembley Stadium, London. Picture date: Sunday June 13, 2021. Nick Potts Photo: PA Images/PIXSELL

Loptu je, naravno, lovio i naš Livaković, a nakon što je izbjegnut novi engleski pogodak, hrvatski je golman odmah vidio da je Kane ozlijeđen i, vjerojatno, zbog razmišljanja nakon traumatičnih scena s utakmice Danska - Finska, 'poletio' kako bi vidio je li dobro. Okrenuo ga je s trbuha, a Kane je, srećom, bio potpuno pri svijesti.

Čini se kako ga je Gvardiol u blokiranju lopte malo udario po prsima, ali ubrzo se Engleski starosjedioc oporavio, a razmišljanje Dominika Livakovića je za pohvalu i primjer kako Hrvati pomažu u jednakosti svih igrača i kako jednako brinu i o protivnicima i o suigračima. Zbog ovakvih poteza svoj 'fair play' i svoje mišljenje o diskriminaciji svih vrsta Hrvati ne moraju klečati.

Bravo, Dominik!