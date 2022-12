Pogledajte najbolje fore

FOTO Internet gori nakon trijumfa vatrenih: Livaković kao zid, Hrvati na tabletama za smirenje

Navikli su na dramu i hrvatski navijači, no ako je bilo suza na kraju bile su to suze radosnice, ali i one od smijeha jer kao i uvijek do sada nakon hrvatske pobjede internetom su se počele širiti brojne šale i memeovi.