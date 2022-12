Perišić zabio golčinu i upisao se u povijest: Prestigao je Šukera pa ušao u društvo Messija i Ronalda

Postigavši pogodak protiv Japana Ivan Perišić je postao najbolji hrvatski strijelac na velikim natjecanjima sa 10 golova. Bio je to ujedno i njegov šesti gol na svjetskim prvenstvima, dok je četiri zabio na europskim smotrama. Do ovog prvenstva Perišić i Davor Šuker dijelili su rekord sa po devet golova na svjetskim i europskim prvenstvima, no sada se Perišić odvojio na vrhu.Na SP-u u Brazilu 2014. zabio je protiv Kameruna, a potom i protiv Meksika, dok je u Rusiji postigao golove Islandu, Engleskoj i Francuskoj.

Dodao je i četiri gola na europskim smotrama. Prvog na EP-u 2016. protiv Češke, a zatim i protiv Španjolske. Na posljednjem EURO-u zabio je Česima i Škotima.

Davor Šuker je zabio šest golova na SP-u u Francuskoj 1998. godine, te tri na EP-u u Engleskoj dvije godine ranije.

Perišić je gol ušao u društvo četiri igrača koji su postigli gol na svakom od posljednja tri svjetska prvenstva. Preostala trojica su Lionel Messi, Cristiano Ronaldo i Xherdan Shaqiri.

