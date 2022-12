Jedan vatreni nije sa suigračima odmah slavio prolazak Hrvatske. Pogledajte što je radio

Hrvatska reprezentacija plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Kataru nakon drame s Japanom. Vatreni su nakon slavili nakon jedanaesteraca (1:1, 3:1) u kojima je briljirao Dominik Livaković i obranio čak tri udarca protivnicima. Nakon 120 minuta bilo je 1:1, poveo je Japan golom Daizena Maede (43), a na 1:1 poravnao je Ivan Perišić (55).

Dominik Livaković je odveo Hrvatsku u četvrtfinale SP-a obranivši u raspucavanju s bijele-točke čak tri udarca Japanaca, a Zadranin je oživio uspomenu na sugrađanina Danijela Subašića, koji je također udarcima s bijele točke doveo vatrene do finala.

