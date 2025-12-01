Naši Portali
BROJNI IGRAČI POZIRALI

FOTO Hajduk predstavio treći dres za ovu sezonu: Ovo nam nosi optimizam za 2026.

Autor
Edi Džindo
01.12.2025.
u 15:27

Fokus dizajna bio je spoj prošlosti i modernog izričaja, stvarajući dres koji igrače i navijače uvodi u godinu obilježavanja stote obljetnice i povezuje tradiciju s novim sportskim izrazom

Hrvatski nogometni klub Hajduk i globalni sportski brend Adidas predstavili su treći dres za sezonu 2025./2026., posebno izdanje kojim se obilježava nadolazećih sto godina operete Kraljica lopte. 

Djelo skladatelja Ive Tijardovića iz 1926. godine, nastalo povodom 15. rođendana Hajduka, a na inicijativu poznate braće Fabjana i Luke Kaliterne, učinilo je Hajduk jedinstvenim u nogometu, jedinim klubom koji ima vlastitu operetu i dan danas.

Fokus dizajna bio je spoj prošlosti i modernog izričaja, stvarajući dres koji igrače i navijače uvodi u godinu obilježavanja stote obljetnice i povezuje tradiciju s novim sportskim izrazom.

Kako bi se oživio duh vremena u kojem je skladatelj Ivo Tijardović napisao operetu, novi dres fotografiran je u dvorani Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu koja nosi njegovo ime. Klasični interijer i vizualna estetika prostora stvarili su ambijentalnu poveznicu s nadolazećom obljetnicom.

- Želja nam je bila da ovaj dres obilježi godinu koja je pred nama, ali i da podsjeti na kreativnu hrabrost vremena u kojem je nastala Kraljica lopte. Tijardović je tada učinio nešto što nitko nije očekivao - spojio je nogomet i scensku umjetnost. Upravo ta ideja pomicanja granica bila nam je inspiracija u suradnji s Adidasom. Novi dres zato nosi simboliku jubileja, ali i optimizam s kojim želimo ući u 2026. godinu - izjavila je Marinka Akrap, članica Uprave i direktorica marketinga Hajduka.

Kao i dosadašnje garniture i ova je izrađena od 100% recikliranog poliestera, a pri njegovoj izradi korištena je najnovija Adidasova "Aeroready" tehnologija koja regulira vlagu i osigurava igračima udobnost i suhoću u svakom trenutku utakmice.

- Nakon što su domaći i gostujući dres već predstavljeni, s posebnim zadovoljstvom donosimo i treću garnituru. U suradnji s Hajdukom uvijek polazimo od priče i nasljeđa Kluba, pa je tako bilo i ovoga puta. Željeli smo naglasiti prepoznatljivu bijelu boju i klasične elemente, uz detalje koji dizajnu daju novu eleganciju. Zlatni detalji posebno podižu vizualni dojam i stvaraju profinjen kontrast. Uz estetski dojam, jednako nam je važna i udobnost, pa smo i ovu garnituru izradili prema najvišim tehnološkim standardima. Vjerujemo da će ga igrači i navijači s ponosom nositi i veselimo se utakmicama koje slijede - izjavila je Petra Franić iz Adidasa.

Ključne riječi
HNL nogomet dres Hajduk

Avatar Scuderia
Scuderia
15:56 01.12.2025.

Uz mnogo sreće Hajduk će završiti drugi.

Avatar Dzambo1
Dzambo1
15:54 01.12.2025.

Nazlost ili na srecu ''dresovi'' neigraju sami od sebe...a Hajduk ka klub vec ''zilion'' godina nima kvalitetne igrace da mu donesu konacno novu titulu u I HNL, ili da u Europi ''konacno'' prodju barem u skupine Konf. lige.

Avatar Samodesno
Samodesno
15:54 01.12.2025.

Koji broj je dobio kustić?

