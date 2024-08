FOTO Evo kako će izgledati Camp Nou! 1,5 milijardi eura uloženo je u treći najveći stadion svijeta

Gradnja novog stadiona u Barceloni se polako napreduje i primiče se kraju, a previđanje je da bi novi Camp Nou završen trebao biti do kraja ove godine sa 60 posto kapaciteta, dok bi početkom iduće godine radovi trebali biti u potpunosti dovršeni. Uoči završetka izgradnje katalonski klub je objavio slike koje prikazuju kako bi trebao izgledati.

Kapacitet novog stadiona dosezat će čak 105 tisuća gledatelja, dakle 13,5 tisuća više, nego što je to bilo prije nadogradnje te će polovica svih sjedećih mjesta biti natkrivena. Time bi ovaj stadion od 18 hektara u središtu Barcelone trebao postati treći najveći stadion kada je riječ o broju sjedećih mjesta, iza Nardera Modi stadiona u Indiji sa 132 tisuće sjedećih mjesta i Rungrado stadiona u Sjevernoj Koreji s 114 tisuća sjedećih mjesta.

