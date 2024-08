FOTO Barca pokazala kako će izgledati novi Camp Nou: Stadion djeluje impresivno, moći će primiti 105.000 ljudi

Obnova Camp Noua, doma FC Barcelone, napreduje i očekuje se da će stadion biti dovršen do kraja 2024. ili početkom 2025. godine. Španjolski velikan je u ponedjeljak objavio slike budućeg stadiona, koji će imati kapacitet od 105.000 gledatelja. Do završetka radova klub će nastaviti igrati svoje utakmice na stadionu Montjuïc.

Novi stadion će biti jedan od najvećih i najmodernijih sportskih kompleksa u Europi, a investicija je vrijedna 1,5 milijardi eura. Zauzimat će 18 hektara u središtu Barcelone i imati će krov površine od 350.000 kvadratnih metara, hvali se katalonski klub.

Podsjetimo, španjolski nogometni velikan Barcelona otvorio je novu sezonu gostujućom 2:1 pobjedom protiv Valencije pred 46.673 gledatelja. Bila je to službena premijera novog Barcina trenera Hansija Flicka u La Ligi. Domaćin je poveo u 44. minuti golom Huga Dure na asistenciju Diega Lopeza. U drugoj minuti nadoknade "Šišmiši" su mogli i do drugog gola, Ter Stegen je pogriješio, Duro je pucao, no Pau Cubarsi je "očistio" loptu s gol crte.

Kada se već činilo da će Valencija na odmor s prednošću. Barca je izjednačila u četvrtoj minuti nadoknade golom Roberta Lewandowskog kojem je asistirao Lamine Yamal. Barca je okrenula rezultat na otvaranju drugog dijela. Cristhian Mosquera je u 48. minuti skrivio kazneni udaraca oborivši Raphinu, a Lewandowski je bio siguran postigavši svoj drugi gol na utakmici.

VEZANI ČLANCI:

FOTO Schwarzenegger, The Rock, Statham: Ovi slavni glumci bili su sportaši, neki su imali impresivne karijere