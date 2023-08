FOTO Đokovićev stručni stožer prozvao Ivaniševića: 'Prvi dan priprema, Gorane, gdje si?'

Najbolji srpski tenisač Novak Đoković počeo je pripreme za američku turneju na betonu. Nakon što je propustio kanadski Rogers Cup Masters, Novak bi u Cincinnatiju trebao igrati i pojedinačno te u parovima kako bi se što bolje pripremio za US Open.

Njegov suradnik, sparing partner i prijatelj Carlos Gomez Herrera podijelio je fotografiju s Marcom Paniccijem i Claudiom Cimaljom, fizioterapeutom koji s Đokovićem radi od početka godine.

U prvom trenutku jasno je da da netko nedostaje, a riječ je o našem teniskom asu Goranu Ivaniševiću, Novakovom treneru, koji trenutno nije u Crnoj Gori i Herrera mu je to 'predbacio' u šaljivoj poruci.

VEZANI ČLANCI:

- Prvi dan priprema, gdje si, Gorane? - upitao je Herrera u šaljivoj prozivki. Ivanišević je prethodnih dana boravio u Hrvatskoj, a nema sumnje da će stručni stožer Novaka Đokovića uskoro biti kompletiran.

Novak se odmarao u Crnoj Gori, a između ostalog obišao je Hrvatsku te jedno vrijeme boravio u Dubrovniku.

Team #Djokovic is in Montenegro, let the preparations for the US begin 🔥😁



📸: @xarlygomez on IG pic.twitter.com/Uhm6LVuZsp