Nives i Goran Ivanišević izmjenjivali nježnosti na jahti, voditeljica pokazala fit figuru u badiću

Voditeljica Nives Ivanišević (41) objavila je na Instagramu fotografije na kojima pozira sa suprugom Goranom Ivaniševićem (51) i njihovim sinom Oliverom (4). Nives i Goran uživaju na jahti iako točnu lokaciju nisu podijelili. Potpuno su se u jednom trenutku prepustili nježnostima, pa se na jednoj od fotografija Nives smije dok ju naš proslavljeni tenisač nježno ljubi. Na drugoj fotografiji Nives izlazi iz mora, a vidi se njena odlična linija u prugastom dvodijelnom badiću.

Nives i Goran u braku su od 2017. godine, a roditelji sina Olivera postali su u rujnu 2018. Vjenčali su se nakon godinu dana veze, što je prvi brak za voditeljicu, ali drugi za tenisača koji je bio u braku s bivšom manekenkom Tatjanom Dragović. Goran s Tatjanom ima dvoje djece, kćer Amber Mariju i sina Emanuela.

VEZANI ČLANCI:

– Nekoliko stvari mi je jako važno u životu pa ću nastojati to prenijeti svome djetetu. Prije svega to je vrijednost obitelji i prijatelja, a na odnosima treba raditi i uvijek biti tu za one koje volite. Važno je i naučiti da ljepota nije ono kako izgledaš, nego kako se odnosiš prema drugima, osobito prema onima koji su u nekom trenutku slabiji od tebe. Zatim da ne trebaš biti najbolji u svemu, ali uvijek trebaš dati sve od sebe – objasnila je Nives kada su je pitali koje vrijednosti želi usaditi malom Oliveru, svojem prvorođencu i tada otkrila da smatra kako će ona biti stroža od Gorana.

VIDEO Ella Dvornik oglasila se nakon novih šuškanja o bračnim problemima: 'Što mene sve dočeka'