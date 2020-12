FOTO Đoković pozirao uz četničku rakiju?! Šokirani ljudi žele vjerovati da mu podmeću

Tek što je iza ponoći čestitao Božić svojim brojnim obožavateljima, a na Twitteru ga prati gotovo devet milijuna ljudi, Novak Đoković se našao na udaru žestokih kritika jer je navodno pozirao s rakijom napravljenom u čast zloglasnog četničkoga vojvode Draže Mihailovića.

Fotografija je osvanula upravo u komentarima ispod Đokovićeve blagdanske objave, ubrzo su je preuzeli brojni ovdašnji mediji, a list Kurir je u međuvremenu objavio da je rakiju Đokoviću u Beogradu uručio vlasnik te tvrtke, koji je ujedno i poklonik Pokreta obnove Kraljevine Srbije.

Budući da je Đoković poznat kao izuzetno tolerantna osoba, filantrop nesklon bilo kakvim oblicima fašizma, pojedinci su posumnjali da je u pitanju montaža, pa je možda najbolje pričekati da se najbolji tenisač svijeta sam oglasi na tu temu.

Inače, rakija 'Draža' proizvodi se u Rekovcu, dolazi u kutiji potpisanoj rečenicom: 'Proizvedena u čast i slavu ravnogorskim junacima', a zgrozila je čak i ljude koji nemaju veze s prostorima pokojne Jugoslavije.

You forgot to put this photo up. Top sportsman should never, ever get involved in this,Celebrating fascists who killed thousands of innocent people.Shame on you! pic.twitter.com/PqrEwU5KuC