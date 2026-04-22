ŠOKANTNO

Potresni detalji istrage, poznati nogometaš u središtu skandala: 'Nemoj nikome reći, trudna sam!'

Milano Cortina 2026 Winter Olympics - Opening Ceremony
David Davies/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Stjepan Meleš
22.04.2026.
u 10:10

Prema La Gazzetti, najmanje 70 nogometaša, među kojim i igrači Intera, Milana, Juventusa, Sassuola i Verone bili su uključeni kao klijenti. Njihova imena su izbrisana iz naloga. Nitko od njih nije pod istragom i navodi se kako nitko od njih nije počinio nikakav zločin

Najmanje 70 nogometaša koji igraju u Italiji, te zvijezda Formule 1 povezani su s lancem prostitucije, a talijanska policija je privela četiri osobe, objavili su talijanski mediji.

Navodi se kako je talijanska policija razbila mrežu optuženu za prostituciju koja je navodno opsluživala brojne nogometaše i neimenovanu zvijezdu Formule 1.

Prema La Gazzetti, najmanje 70 nogometaša, među kojim i igrači Intera, Milana, Juventusa, Sassuola i Verone bili su uključeni kao klijenti. Njihova imena su izbrisana iz naloga. Nitko od njih nije pod istragom i navodi se kako nitko od njih nije počinio nikakav zločin.

Kako navodi Gazzetta, radi se o organiziranom sustavu koji je pod krinkom agencije za događaje nudio imućnim klijentima kompletnu zabavu, od večernjih izlazaka do privatnih druženja u luksuznim smještajima. Prema navodima istrage, klijentela je bila vrlo utjecajna. Nogometaši, sportaši, poznate osobe ite poduzetnici. Prisluškivani razgovori otkrivaju kako su zahtjevi bili konkretni i učestali, a organizacija je bez problema pronalazila djevojke.

Istražitelji su otkrili i niz šokantnih dokaza. U jednoj komunikaciji spominje se trudnoća jedne djevojke nakon susreta s klijentom, što dodatno pokazuje o kakvom se skandalu radi. 

- Nemoj nikome reći... napravila sam test i trudna sam - pisalo je u jednoj poruci djevojke koja je bila na večeri s poznatim nogometašem u jesen 2025. godine.

Isto tako, tijekom zabava koristio se 'party gas', tvar koja izaziva euforiju, ali ne ostavlja tragove u tijelu, zbog čega je bila posebno popularna među sportašima.

