DO SADA IH IŠLO ŠEST

Iduće sezone i sedmoplasirana momčad u Bundesligi ide u Europu, evo zbog čega

Bundesliga - Bayern Munich v VfB Stuttgart
Gintare Karpaviciute/REUTERS
VL
Autor
Hina
24.04.2026.
u 20:11

Uobičajeno je da šest njemačkih momčadi kroz ligaško natjecanje osiguravaju plasman u Uefina europska natjecanja: one plasirane od prvog do četvrtog mjesta idu u Ligu prvaka, peto mjesto donosi nastup u Europskoj ligi, a šesto mjesto vodi u Konferencijsku ligu.

Nakon što je Stuttgart u četvrtak navečer pobijedio Freiburg s 2-1 i plasirao se u finale njemačkog Kupa, postalo je jasno da će i sedmoplasirana momčad Bundeslige izboriti mjesto u 'Europi'.

Uobičajeno je da šest njemačkih momčadi kroz ligaško natjecanje osiguravaju plasman u Uefina europska natjecanja: one plasirane od prvog do četvrtog mjesta idu u Ligu prvaka, peto mjesto donosi nastup u Europskoj ligi, a šesto mjesto vodi u Konferencijsku ligu.

Pobjednik Kupa također ima zajamčeno mjesto u Europskoj ligi.

No, kako su do finala Kupa došli Bayern i Stuttgart, dvije momčadi koje su već osigurale nastup u Europi, tako je jasno da će sedmoplasirani klub iz njemačkog prvenstva dobiti pravo nastupa u Konferencijskoj ligi, dok će osvajanje petog i šestog mjesta donijeti plasman u Europsku ligu.

Stuttgart je još uvijek u borbi za Ligu prvaka. Trenutačno drži četvrto mjesto s 56 bodova, tri manje od trećeplasiranog RB Leipziga, dva više od petoplasiranog Hoffenheima i četiri više od šestoplasiranog Bayera.

Na sedmom mjestu je Freiburg s 43 boda, a priliku za plasman u Konferencijsku ligu sada ima i Eintracht koji je samo bod iza Freiburga.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Real Sociedad celebrate Copa del Rey trophy with fans in San Sebastian
OSVOJILI KUP

FOTO Pogledajte ludnicu u Španjolskoj, 100.000 ljudi dočekalo Sučića, Ćaletu-Cara i ostale

„Ovaj trofej zauvijek ćemo nositi u svojim srcima. A ovaj pogled nema cijenu", rekao je kapetan Mikel Oyarzabal (28) u obraćanju s balkona gradske vijećnice pred tisućama okupljenih. Publika je strijelcu pogotka u finalu skandirala „Mikel, Zlatna lopta", referirajući se na nagradu za najboljeg nogometaša svijeta, koja bi prema njihovom mišljenju trebala pripasti upravo njemu.

