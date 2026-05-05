KRAJ SAGE

Foden postigao dogovor o novom ugovoru s Manchester Cityjem

Jason Cairnduff/REUTERS
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
05.05.2026.
u 12:01

Engleski nogometni reprezentativac Phil Foden postigao je načelni dogovor o novom četverogodišnjem ugovoru s Manchester Cityjem

Trenutni ugovor 25-godišnjeg ofenzivnog veznog igrača istječe sljedećeg ljeta, ali prema novom bi trebao ostati na Etihadu do 2030., s mogućnošću produženja za još jednu godinu.

Foden se posljednjih mjeseci muči s formom i nije postigao pogodak još od 14. prosinca, novi ugovor signalizira predanost s obje strane nastavku suradnje. U ponedjeljak je ušao u igru kao zamjena u uzbudljivoj utakmici protiv Evertona koja je završila 3-3, a City je do boda došao tek u sučevom dodatku, što momčad Pepa Guardiole ostavlja pet bodova iza vodećeg Arsenala tri kola prije kraja prvenstva, s time da klub iz Manchestera ima i jedan zaostali dvoboj.

Foden je debitirao za prvu momčad kao 17-godišnjak pod vodstvom Pepa Guardiole, a za City je odigrao 365 utakmica te sudjelovao u osvajanju šest trofeja u Premier ligi, jednog u Ligi prvaka te dva FA kupa.

Veznjak se nada i da će osigurati mjesto u engleskoj reprezentaciji za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo, iako je izbornik Thomas Tuchel izjavio da Fodenovo mjesto nije zajamčeno.
nogomet Manchester City Phil Foden

