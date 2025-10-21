Naši Portali
Skijanje

'Nizozemac' Marcel Hirscher odgodio povratak u skijaški Svjetski kup

Marcel Hirscher
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Hina
21.10.2025.
u 15:52

U svojoj karijeri Hirscher je čak osam puta osvojio veliki Kristalni globus Svjetskog kupa

Marcel Hirscher, proslavljeni 36-godišnji austrijski skijaš koji sada nastupa pod nizozemskom zastavom, odgodio je povratak Svjetskom kupu.

U njegovim planovima bio je nastup na startu nove sezone, na veleslalomu u austrijskom Soeldenu 26. listopada, no taj je nastup Hirscher odgodio zbog dvotjedne bolesti koju je prebolio.

U listopadu prošle godine Hirscher se vratio alpskom skijanju nakon petogodišnje stanke. Međunarodna skijaška organizacija (FIS) omogućuje nekadašnjim velikanima ovog sporta povratak na vrhunska natjecanja putem posebne pozivnice, bez potrebe za osvojenim kvalifikacijskim bodovima.

Hirscher se vratio skijanju nastupajući za Nizozemsku, ali je odradio tek tri utrke Svjetskog kupa prije nego što je doživio tešku ozljedu. U prosincu 2024. godine puknuo je križni ligament u koljenu. Slijedila je operacija i rehabilitacija.

Prema novim planovima, Hirscherov će se povratak dogoditi u finskom Leviju 16. studenoga, gdje će najbolji skijaši voziti slalom Svjetskog kupa.

U svojoj karijeri Hirscher je čak osam puta osvojio veliki Kristalni globus Svjetskog kupa. Ima sedam zlatnih i četiri srebrne medalje sa svjetskih prvenstava. Na Olimpijskim igrama osvojio je srebro 2014. godine u Sočiju u slalomu, dok je četiri godine kasnije u Pyeongchangu osvojio dva zlata – u veleslalomu i kombinaciji.
