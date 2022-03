Filip Zubčić radio sitne pogreške i završio na 15. mjestu, Kristoffersen slavio u Kranjskoj Gori

Norvežanin Henrik Kristoffersen osvojio je prvi od dva veleslaloma za Svjetski kup, kojima je ovaj vikend domaćin Kranjska Gora, a najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić utrku je završio na 15. mjestu sa zaostatkom od 1.94 sekundi za pobjednikom.

Kristoffersen je do svoje druge veleslalomske pobjede u ovoj sezoni, a šeste u karijeri, došao s 33 stotinke ispred sunarodnjaka Lucasa Braathena i Švicarca Marca Odermatta, koji je dva veleslaloma prije kraja sezone osigurao osvajanje Malog kristalnog globusa, a praktično je postao i osvajač Velikog kristalnog globusa. Naime, pred Aleksanderom Aamodtom Kildeom ima 269 bodova prednosti, a Norvežanin bodove osvaja isključivo u brzim disciplinama (spust, supereveleslalom) koje su na rasporedu još samo na završnici Svjetskog kupa u Courchevelu.

Kristoffersen je do pobjede stigao sa petog mjesta u prvoj vožnji, nakon što je u drugoj imao treće vrijeme, ali mnogo bolje od onih koji su startali iza njega. Drugoplasirani iz prve vožnje Lucas Braathen je zadržao svoju poziciju, dok su prvi i treći, Francuz Alexis Pinturault i Slovenac Žan Kranjec, završili na desetom i jedanaestom mjestu.

Marco Odermatt, pobjednik četiri od šest veleslalom u sezoni, opet je morao priznati poraz pred Kristoffersenom, koji ga je uspio pobijediti i u Alta Badiji. No, Švicarac je od mogućih 600 osvojio čak 560 bodova i bez ikakvog opterećenja može skijati u preostalim utrkama do kraja sezone.

Nažalost, Filip Zubčić je ponovno skijao s previše sitnih pogrešaka, bez pravog ritma za vrhunsko ostvarenje, kakvih u veleslalomu ove sezone nije bilo. U prvoj vožnji je imao 13. rezultat, a u drugoj je s 15. vremenom na kraju osvojio 15. mjesto.

Zubčić će priliku za popravni ispit imati već u nedjelju kad je na stazi Podkoren 3 na rasporedu pretposljednji veleslalom u sezoni, s početkom prve vožnje u 9.30 sati, dok će druga imati start u 12.30 sati.

SK Kranjska Gora - veleslalom (m)

1. Henrik Kristoffersen (Nor) 2:18.28

2. Lucas Braathen (Nor) 2:18.61 (+0.33)

Marco Odermatt (Švi) 2:18.61 (+0.33)

4. Loic Meillard (Švi) 2:18.97 (+0.69)

5. Stefan Brennsteiner (Aut) 2:19.05 (+0.77)

6. Luca De Aliprandini (Ita) 2:19.09 (+0.81)

7. Atle Lie McGrath (Nor) 2:19.41 (+1.13)

8. Gino Caviezel (Švi) 2:19.73 (+1.45)

9. Manuel Feller (Aut) 2:19.79 (+1.51)

10. Žan Kranjec (Slo) 2:19.81 (+1.53)

11. Alexis Pinturault (Fra) 2:19.83 (+1.55)

12. Justin Murisier (Švi) 2:20.07 (+1.79)

13. Trevor Philp (Kan) 2:20.18 (+1.90)

14. Alexander Schmid (Njem) 2:20.20 (+1.92)

15. FILIP ZUBČIĆ (HRV) 2:20.22 (+1.94)

16. River Radamus (SAD) 2:20.41 (+2.13)

17. Raphael Haaser (Aut) 2:20.63 (+2.35)

Joan Verdu (And) 2:20.63 (+2.35)

19. Erik Read (Kan) 2:20.67 (+2.39)

20. Mathieu Faivre (Fra) 2:20.85 (+2.57)

21. Filippo della Vitte (Ita) 2:20.89 (+2.61)

22. Tommy Ford (SAD) 2:20.93 (+2.65)

23. Hannes Zingerle (Ita) 2:21.13 (+2.85)

24. Giovanni Borsotti (Ita) 2:21.18 (+2.90)

25. Adam Žampa (Slk) 2:21.25 (+2.97)

26. Fabian Wilkens Solheim (Nor) 2:21.31 (+3.03)

27. Charlie Raposo (VB) 2:21.92 (+3.64)

28. Fabian Gratz (Njem) 2:22.16 (+3.88)

29. Samu Torsti (Fin) 2:22.36 (+4.08)

SK veleslalom (6/8)

1. Marco Odermatt (Švi) 560 bodova

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 353

3. Manuel Feller (Aut) 290

4. Luca De Aliprandini (Ita) 247

5. Alexis Pinturault (Fra) 238

...

12. FILIP ZUBČIĆ (HRV) 132

...

SK ukupno (32/37)

1. Marco Odermatt (Švi) 1319 bodova

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1050

3. Matthias Mayer (Aut) 836

4. Henrik Kristoffersen (Nor) 774

5. Beat Feuz (Švi) 734

...

20. FILIP ZUBČIĆ (HRV) 284

89. ISTOK RODEŠ (HRV) 60

93. SAMUEL KOLEGA (HRV) 55

110. MATEJ VIDOVIĆ (HRV) 30

...