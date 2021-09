Filip Ude i Tijana Korent u finalu Svjetskog kupa! 'Samo neka napravim vježbu i sretan sam'

Hrvatski gimnastičari Filip Ude i Tijana Korent plasirali su se u finala Svjetskog gimnastičkog kupa kojem je do nedjelje domaćin slovenski Koper. Također, povratnik na najveću scenu Osječanin Robert Seligman prva je rezerva za finale konja s hvataljkama.

Filip Ude finale konja s hvataljkama izborio je s najboljom ocjenom kvalifikacija (14,200) i to u konkurenciji čak 43 vježbača. Seligman je bio deveti s 13,350 u svom tek prvom nastupu ove godine.

- Ušao sam u finale kao prvi i sretan sam zbog toga. Nisam u top formi, forma tek raste, tek smo počeli s natjecanjima, ali nadam se da će iz natjecanja u natjecanje biti sve bolja. Napravio sam dobru vježbu, s nekoliko sitnih grešaka, ali dovoljna je bila za finale. A u finalu samo da napravim cijelu vježbu i da sam zadovoljan - poručio je Ude nakon kvalifikacija.

Na prvom turniru drugog dijela sezone Tijana Korent finale preskoka osigurala je s trećom ocjenom (13,300), a oboje naših finalista borbu za medalje imat će u subotu.

Najbolji hrvatski parteraš Aurel Benović zbog velike pogreške na 2. dijagonali zauzeo je 36. mjesto (11,500).

- Prije njega je nastupio turski vježbač kojemu je samo pola metra dalje od Aurela puknula noga. Bio je prekid natjecanja, pa hitna… Cijela drama se odvijala Aurelu pred očima. A on ionako ozlijeđen, zamotanih nogu... Dugo je čekao nastup, sve je to gledao sa strane, a to nije lako psihički izdržati i mirno odraditi svoj nastup - komentirao je Aurelov trener i vođa hrvatske delegacije u Sloveniji Vladimir Mađarević.

U petak, drugog kvalifikacijskog dana, u lov na finala će hrvatska dvostruka olimpijka Ana Đerek na gredi i parteru te Tina Zelčić na gredi.