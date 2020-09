Filip Hrgović: Žao mi je, nešto nije u redu sa mnom...

Najbolji hrvatski boksač u teškoj kategoriji Filip Hrgović, nakon što je u subotu u drugoj rundi nokautirao 39-godišnjeg Grka Alexandrea Kartoziju, izjavio je da je bilo samo pitanje vremena kada će okončati borbu.

"Nešto nije u redu sa mnom, počelo mi je biti žao protivnika koje nokautiram. Žao mi je što je završilo ovako dramatično i nadam se da će biti sve u redu, jer nije izgledao dobro", izjavio je Hrgović za RTL televiziju i dodao: "Kad mi je sjeo prvi udarac odmah mi je bilo jasno koliko sam jači, te da je samo pitanje vremena kada ću okončati borbu. Nisam žurio i mislim da sam taktički odlično odradio meč, čekao sam da ispuca ono što ima i onda sam ga dokrajčio. Kartozia je daleko od moje razine, u svim, pogledima, ali bilo je dobro ponovno osjetiti ring, publiku i atmosferu prije borbe".

Sljedeći protivnik Filipa Hrgovića, za mjesec dana, bit će 39-godišnji Amerikanac Rydell Booker, koji u karijeri ima 26 pobjeda i tri poraza, i dobro poznaje Hrgovića jer su zajedno sparirali.

"On je sigurno kvalitetniji borac od Kartozije, borio se za svjetsku titulu, ali bilo je to davno. Bio je jako nezgodan sparing partner, jedan od boljih s kojima sam radio. Tehnički je dobar, ali što se tiče fizički spreme nije na mojoj razini. Ipak sam ja u puno boljim boksačkim godinama. No, nije za podcijeniti. Booker je u studenom prošle godine izdržao deset rundi sa Kubratom Pulevom, koji se dva puta borio za naslov. Mislim da će meč protiv Bookera, za mjesec dana u Americi, biti malo bolji uvod za ona najjača imena", kazao je Hrgović.

Govoreći o planovima za budućnost, Hrgović je kazao da će do kraja godine vjerojatno odraditi dva meča.

"Plan je rangirati se na IBF-u što više i vjerujem da bi se pred kraj godine, nakon dvoboja s Bookerom, mogao dogoditi jedan veliki meč. Na temelju ove borbe teško je ocijeniti gdje sam, ili koliko sam napredovao. No, moj je osjećaj da sam iz dana u dan sve bolji, ojačao sam, udarci su mi sve jači, ali tek sam negdje na nekih 65 posto svojih kapaciteta. Protiv boljih protivnika ću sigurno biti oprezniji i brži", zaključio je Hrgović.