VIDEO Hrgovićev trener otkrio po svršetku borbe: Kartozia je skoro umro!

Nakon što je svojom dugom i silovitom desnicom pogodio protivnika u sljepoočnicu, Filip Hrgović završio je borbu atraktivnije nego iti jedan od svojih 11 profesionalnih nastupa.

U drugoj rundi borbe s Alexandreom Kartozijom, hrvatski teškaš pogodio je Gruzijca s grčkom putovnicom tako snažno da je ovaj istog trena "zaspao". Vidjelo se to i po kadru u kojem Kartozija "sniva", glave naslonjene na konopac, pa ga je buditi morao službeni liječnik.

A ta scena, koja se odigrala u danskom gradiću Strueru, zabrinula je i pobjednika:

- Nešto nije u redu sa mnom. Počeo sam žaliti svoje protivnike. Ostario sam, smekšao sam se - najprije se našalio Hrgović a potom nastavio ozbiljno:

- On je krenuo na sve ili ništa, a ja sam čekao da ispuca to što ima i onda sam ga završio. Žao mi je što je završilo tako dramatično. Nadam se da će Kartozija biti dobro.

Nakon ovako brutalnog prekida borbe, za protivnikovo zdravlje zabrinuo se i Hrgovićem trener Yousef Hasan:

- Bio je to grdi nokaut. Vidio sam da čovjek ne može doći do zraka. Skoro je umro. Srećom, probudio se i otišao u bolnicu. Filip stvarno ima bombu u toj desnici. Još dok smo putovali prema Danskoj, kuvertirao sam da će Hrga pobijediti prekidom u drugoj rundi.

Hrgin taktički plan bio je da prva runda posluži za ispitivanje mogućnosti i nauma protivnika.

- Htio sam odboksati prvu rundu. Nisam silio, nije bilo potrebe da žurim, imao sam na raspolaganju osam rundi. No, kada je prvi jači udarac sjeo, osjetio sam da je kraj blizu. Istina, primio sam i ja neke udarce i to nepotrebno jer sam se opustio kada sam osjetio da sam i fizički i tehnički jači. Kartozija je daleko ispod moje razine, no nakon desetomjesečne pauze bilo mi je važno osjetiti ring i publiku odnosno samo atmosferu prije borbe.

U ovu borbu Filip je ušao nikad teži, sa 112 kilograma.

- I dalje sam pokretljiv i brz, samo je pitanje tajminga, koji će doći s još kojim pripremama i sparinzima. Kada mi dođe opasan protivnik to će biti puno bolje. Ovo nije bio protivnik po kojem bismo mogli donositi neke zaključke - kazao je Hrgović nakon svoje osme pobjede nokautom.

Sljedeću borbu hrvatski teškaš trebao bi imati za mjesec dana u SAD-u, na zasad nedefiniranoj loakciji, ali s definiranim protivnikom. A to bi trebao biti 39-godišnji Rydell Booker, Hrgovićev bivši suvježbač.

- Booker je bolji borac od Kartozije. Bio je jako neugodan sparing-partner. Jako je vješt, no njegova fizička sprema nije na mojoj razini. Premda to nije protivnik za podcijeniti, svojedobno se borio i za naslov, a protiv Puleva je izdržao deset rundi, ja sam ipak u boljim boksačkim godinama.

A to bi, nada se Filip, trebalo rezultirati i skorom borbom za IBF-ov pojas prvaka.

- Nastojat ćemo na toj listi otići što više. Tako ćemo i birati protivnike, a već smo slali neke ponude boksačima s njihove rang-liste. Već krajem godine trebao bih imati meč s jednim od tih imena. Za vrijeme ove duge pauze, puno sam radio na snazi, i sada mi treba mečeva da se uboksam, a očekujem da ću pred kraj godine biti u odličnoj formi. Svakim danom sam sve bolji, a sada sam negdje na 60-65 posto - zaključio je hrvatski teškaš.

