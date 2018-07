The Best: Luka Modrić među kandidatima za igrača godine

Fifa je nominirala deset igrača za nagradu The Best. Ovo je treći izbor svjetske krovne kuće nogometa, a u prva dva izbora nagradu je osvojio Cristiano Ronaldo.

Među nominiranima je i naš Luka Modrić. Španjolska Marca danas je objavila veliku anketu s pitanjem tko bi trebao osvojiti tu nagradu, a uvjerljivo najviše glasova dobio je hrvatski kapetan.

>>Pogledajte tko je sve zainteresiran za naše klubove, koji igrači imaju najviše ponuda i o kolikim se svotama radi

Modrić je na nedavnom SP-u u Rusiji izabran za najboljeg igrača prvenstva i mnogi smatraju kako je glavni kandidat za nogometaša godine.

Posljednji igrač koji je u istoj godini dobio Zlatnu loptu i bio najbolji igrač svijeta bio je 1994. Brazilac Romario.

U izboru će sudjelovati kapetani reprezentacija, izbornici, navijači i novinari.

Nominirani su:

Cristiano Ronaldo

Kevin De Bruyne

Antoine Griezmann

Eden Hazard

Harry Kane

Kylian Mbappé

Lionel Messi

Luka Modrić

Mohamed Salah

Raphael Varane

OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men’s Player 2018:

Cristiano Ronaldo

Kevin De Bruyne

Antoine Griezmann

Eden Hazard

Harry Kane

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Luka Modric

Mohamed Salah

Raphael Varane



For the period 3 July 2017-15 July 2018 pic.twitter.com/bqt8tDWY8d